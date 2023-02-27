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https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الداخلية-التركي-يطالب-جماهير-كرة-القدم-بفصل-الرياضة-عن-السياسة-1074057444.html
وزير الداخلية التركي يطالب جماهير كرة القدم بفصل الرياضة عن السياسة
وزير الداخلية التركي يطالب جماهير كرة القدم بفصل الرياضة عن السياسة
حث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مشجعي كرة القدم، اليوم الاثنين، على عدم تحويل الرياضة إلى ساحة للنضال السياسي، وبدلا من ذلك التعبير عن تفضيلاتهم في... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T08:31+0000
2023-02-27T08:31+0000
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سبوتنيك. جاءت تصريحات صويلو بعدما هتف الجماهير، الأسبوع الماضي، في عدة مباريات من دوري كرة القدم التركية، مطالبين باستقالة الحكومة الحالية.وأفادت وسائل الإعلام أن مشجعي كرة القدم انتقدوا ما اعتبروه استجابة غير كافية من قبل السلطات للزلازل المدمرة الأخيرة في البلاد، ردا على ذلك، اقترح زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم.ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن صويلو، قوله "إلى أولئك الذين لديهم مشاكل أخرى ويريدون الانخراط في السياسة، ستجرى الانتخابات في المستقبل القريب، دع الجميع يخرج ويشترك في صنع سياساته، لكن أولئك الذين يريدون تحويل الملاعب الرياضية إلى ساحة سياسية يجب أن ينتبهوا إلى جهود الدولة والمنظمات المدنية، فالناس يعيشون هنا ويبذلون جهودا لخلق حياة جديدة".يذكر أنه، في الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق، بولنت أرينك، لوكالة "سبوتنيك"، إنه يرى أنه من الضروري تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/ أيار، مشيرًا إلى أنه "من المستحيل التحدث عن الانتخابات بينما تظل الجثث تحت الأنقاض".من جانبه، قال رئيس الاتصالات في مكتب الرئاسة التركي، فخر الدين ألتون، أمس السبت، إن قضية تأجيل محتمل للانتخابات العامة في تركيا ليست على جدول الأعمال، في حين أن الأولوية الحالية هي القضاء على تداعيات الزلازل المدمرة.ومن المقرر حاليا إجراء الانتخابات العامة التركية، في 14 مايو، إلا أنه في أعقاب الزلازل المميتة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام أن حزب العدالة والتنمية الحاكم كان يناقش جعل 18 يونيو/حزيران موعدا بديلا محتملا، لكن الفكرة قوبلت بالرفض من قبل زعيمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وهز زلزالان قويان جنوبي ووسط تركيا في 6 فبراير الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص وتدمير مئات الآلاف من المنازل.
https://sputnikarabic.ae/20230223/تركيا-تسجل-8550-هزة-ارتدادية-منذ-الزلزال-المدمر-1073946397.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان

وزير الداخلية التركي يطالب جماهير كرة القدم بفصل الرياضة عن السياسة

08:31 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الداخلية التركي سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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حث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مشجعي كرة القدم، اليوم الاثنين، على عدم تحويل الرياضة إلى ساحة للنضال السياسي، وبدلا من ذلك التعبير عن تفضيلاتهم في الانتخابات العامة المقبلة من خلال المشاركة في صناديق الاقتراع.
سبوتنيك. جاءت تصريحات صويلو بعدما هتف الجماهير، الأسبوع الماضي، في عدة مباريات من دوري كرة القدم التركية، مطالبين باستقالة الحكومة الحالية.
وأفادت وسائل الإعلام أن مشجعي كرة القدم انتقدوا ما اعتبروه استجابة غير كافية من قبل السلطات للزلازل المدمرة الأخيرة في البلاد، ردا على ذلك، اقترح زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم.
ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن صويلو، قوله "إلى أولئك الذين لديهم مشاكل أخرى ويريدون الانخراط في السياسة، ستجرى الانتخابات في المستقبل القريب، دع الجميع يخرج ويشترك في صنع سياساته، لكن أولئك الذين يريدون تحويل الملاعب الرياضية إلى ساحة سياسية يجب أن ينتبهوا إلى جهود الدولة والمنظمات المدنية، فالناس يعيشون هنا ويبذلون جهودا لخلق حياة جديدة".
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يذكر أنه، في الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق، بولنت أرينك، لوكالة "سبوتنيك"، إنه يرى أنه من الضروري تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/ أيار، مشيرًا إلى أنه "من المستحيل التحدث عن الانتخابات بينما تظل الجثث تحت الأنقاض".
من جانبه، قال رئيس الاتصالات في مكتب الرئاسة التركي، فخر الدين ألتون، أمس السبت، إن قضية تأجيل محتمل للانتخابات العامة في تركيا ليست على جدول الأعمال، في حين أن الأولوية الحالية هي القضاء على تداعيات الزلازل المدمرة.
ومن المقرر حاليا إجراء الانتخابات العامة التركية، في 14 مايو، إلا أنه في أعقاب الزلازل المميتة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام أن حزب العدالة والتنمية الحاكم كان يناقش جعل 18 يونيو/حزيران موعدا بديلا محتملا، لكن الفكرة قوبلت بالرفض من قبل زعيمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وهز زلزالان قويان جنوبي ووسط تركيا في 6 فبراير الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص وتدمير مئات الآلاف من المنازل.
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