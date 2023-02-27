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وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
https://sputnikarabic.ae/20230227/وصول-وزير-الخارجية-المصري-سامح-شكري-إلى-مطار-دمشق-الدولي-1074051414.html
وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الإثنين، بوصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T06:54+0000
2023-02-27T07:35+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في مطار دمشق الدولي.وكان الوزير شكري قد وصل إلى سوريا في زيارة للتأكيد على التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.
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العالم العربي

وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي

06:54 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 07:35 GMT 27.02.2023)
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الإثنين، بوصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي.
وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في مطار دمشق الدولي.
وكان الوزير شكري قد وصل إلى سوريا في زيارة للتأكيد على التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.
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