https://sputnikarabic.ae/20230227/وصول-وزير-الخارجية-المصري-سامح-شكري-إلى-مطار-دمشق-الدولي-1074051414.html
وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الإثنين، بوصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T06:54+0000
2023-02-27T06:54+0000
2023-02-27T07:35+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في مطار دمشق الدولي.وكان الوزير شكري قد وصل إلى سوريا في زيارة للتأكيد على التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.
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العالم العربي
وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
06:54 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 07:35 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الإثنين، بوصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي.
وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في مطار دمشق الدولي.
وكان الوزير شكري قد وصل إلى سوريا في زيارة للتأكيد على التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.