https://sputnikarabic.ae/20230228/أسعار-المواد-الغذائية-في-بريطانيا-تسجل-مستوى-قياسيا-1074135953.html

أسعار المواد الغذائية في بريطانيا تسجل مستوى قياسيا

أسعار المواد الغذائية في بريطانيا تسجل مستوى قياسيا

قالت تقارير متخصصة إن أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة قد سجلت ارتفاعا بلغ 17.1%. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T12:23+0000

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العالم

بريطانيا

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ووفق بيان نشرته شركة تحليل البيانات والاستشارات البريطانية "كانتار"، عبر موقعها الإلكتروني، سجل تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة مستوى قياسيًا بلغ 17.1%، وهو ما قد يرفع متوسط فاتورة البقالة المنزلية السنوية إلى 1000 دولار.وقال البيان: "ارتفع تضخم أسعار البقالة مرة أخرى ليصل إلى 17.1% في الأسابيع الأربعة حتى 19 فبراير 2023"، معلقا بأن هذا الرقم هو "أعلى مستوى سجلته الشركة على الإطلاق".وأضاف البيان: "يظهر بحثنا الأخير أن تضخم أسعار البقالة هو ثاني أهم قضية مالية للجمهور بعد تكاليف الطاقة، حيث يشعر ثلثا الناس بالقلق من أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أعلى من إضرابات القطاع العام والتغير المناخي".وحذرت الشركة المتخصصة في تحليل البيانات من أنه "إذا لم يغير الناس طريقة شراء البقالة، فقد تواجه الأسر زيادة قدرها 811 جنيها (980 دولارا) في متوسط فاتورتها السنوية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3% سنويًا، وهي أكبر زيادة فردية منذ 33 عامًا، في حين أكد أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود من المتوقع أن يستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.طالع أيضا: أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا رغم الدعم الحكومي

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