https://sputnikarabic.ae/20230228/أسعار-المواد-الغذائية-في-بريطانيا-تسجل-مستوى-قياسيا-1074135953.html
أسعار المواد الغذائية في بريطانيا تسجل مستوى قياسيا
أسعار المواد الغذائية في بريطانيا تسجل مستوى قياسيا
قالت تقارير متخصصة إن أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة قد سجلت ارتفاعا بلغ 17.1%. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T12:23+0000
2023-02-28T12:23+0000
2023-02-28T12:24+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049211762_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_fce2f7944c8b36a622016281a0d6c215.jpg
ووفق بيان نشرته شركة تحليل البيانات والاستشارات البريطانية "كانتار"، عبر موقعها الإلكتروني، سجل تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة مستوى قياسيًا بلغ 17.1%، وهو ما قد يرفع متوسط فاتورة البقالة المنزلية السنوية إلى 1000 دولار.وقال البيان: "ارتفع تضخم أسعار البقالة مرة أخرى ليصل إلى 17.1% في الأسابيع الأربعة حتى 19 فبراير 2023"، معلقا بأن هذا الرقم هو "أعلى مستوى سجلته الشركة على الإطلاق".وأضاف البيان: "يظهر بحثنا الأخير أن تضخم أسعار البقالة هو ثاني أهم قضية مالية للجمهور بعد تكاليف الطاقة، حيث يشعر ثلثا الناس بالقلق من أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أعلى من إضرابات القطاع العام والتغير المناخي".وحذرت الشركة المتخصصة في تحليل البيانات من أنه "إذا لم يغير الناس طريقة شراء البقالة، فقد تواجه الأسر زيادة قدرها 811 جنيها (980 دولارا) في متوسط فاتورتها السنوية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3% سنويًا، وهي أكبر زيادة فردية منذ 33 عامًا، في حين أكد أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود من المتوقع أن يستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.طالع أيضا: أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا رغم الدعم الحكومي
https://sputnikarabic.ae/20221019/التضخم-السنوي-في-بريطانيا-يسجل-الشهر-الفائت-101-في-أعلى-معدل-منذ-40-عاما-1069214912.html
https://sputnikarabic.ae/20220203/بريطانيا-ترفع-أسعار-الفائدة-مجددا-مع-تفاقم-التضخم-1057873691.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049211762_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_e34391d5106954e20391e6c7361a91cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
أسعار المواد الغذائية في بريطانيا تسجل مستوى قياسيا
12:23 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
قالت تقارير متخصصة إن أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة قد سجلت ارتفاعا بلغ 17.1%.
ووفق بيان نشرته
شركة تحليل البيانات والاستشارات البريطانية "كانتار"، عبر موقعها الإلكتروني، سجل تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة مستوى قياسيًا بلغ 17.1%، وهو ما قد يرفع متوسط فاتورة البقالة المنزلية السنوية إلى 1000 دولار.
19 أكتوبر 2022, 07:13 GMT
وقال البيان: "ارتفع تضخم
أسعار البقالة مرة أخرى ليصل إلى 17.1% في الأسابيع الأربعة حتى 19 فبراير 2023"، معلقا بأن هذا الرقم هو "أعلى مستوى سجلته الشركة على الإطلاق".
وأوضح أن البريطانيين يواجهون زيادة مطردة في الأسعار منذ عام، حيث تجاوز مستوى تضخم المواد الغذائية 4% في فبراير الماضي ولم ينخفض دون هذا الرقم منذ ذلك الحين.
وأضاف البيان: "يظهر بحثنا الأخير أن تضخم أسعار البقالة هو ثاني أهم قضية مالية للجمهور بعد تكاليف الطاقة، حيث يشعر ثلثا الناس بالقلق من أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أعلى من إضرابات القطاع العام والتغير المناخي".
وحذرت الشركة
المتخصصة في تحليل البيانات من أنه "إذا لم يغير الناس طريقة شراء البقالة، فقد تواجه الأسر زيادة قدرها 811 جنيها (980 دولارا) في متوسط فاتورتها السنوية".
يشار إلى أن المملكة المتحدة تواجه زيادة هائلة في التضخم، بلغت ذروتها عند 11.% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2022.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3% سنويًا، وهي أكبر زيادة فردية منذ 33 عامًا، في حين أكد أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود من المتوقع أن يستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.