https://sputnikarabic.ae/20230228/ألمانيا-تبدي-قلقها-من-اعتزام-إسرائيل-إعدام-منفذي-العمليات-الفلسطينية-1074139534.html

ألمانيا تبدي قلقها من اعتزام إسرائيل "إعدام" منفذي العمليات الفلسطينية

ألمانيا تبدي قلقها من اعتزام إسرائيل "إعدام" منفذي العمليات الفلسطينية

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن قلق بلادها من خطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريرها، وقالت إن برلين ترفض أيضا اعتزام تل... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T13:45+0000

2023-02-28T13:45+0000

2023-02-28T13:45+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار ألمانيا

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063223737_0:0:1260:710_1920x0_80_0_0_b5d212aef184daedcab8f96757603dc2.jpg

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضافت: "من بين القيم التي توحدنا، الحفاظ على مبادئ المؤسسات مثل استقلال منظومة القضاء".وتابعت وزيرة خارجية ألمانيا: أن الحكومة في برلين قلقة للغاية بشأن حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في الترويج لقانون عقوبة الإعدام.وقالت: "ألينا بيربوك هذه العقوبة ونتحدث عنها مع كل دولة تطبق عقوبة الإعدام بما في ذلك الولايات المتحدة".وأشارت بيربوك إلى أن الطلاب في المدارس الألمانية يعلمون أن إسرائيل استخدمت عقوبة الإعدام مرة واحدة في التاريخ - ضد أدولف أيخمان - على جرائمه خلال الهولوكوست. وأقولها كصديقة لإسرائيل إنني مقتنعة بأنه سيكون من الخطأ سن قانون عقوبة الإعدام".وأضافت أن العديد من دول العالم، بما في ذلك ألمانيا، تنظر إلى إسرائيل كنموذج للديمقراطية الليبرالية، وبالتالي فإن التشريع في إسرائيل مثير للقلق. وقالت "الحكومة الألمانية مقتنعة بأن الديمقراطية القوية تحتاج إلى محكمة مستقلة يمكنها مراجعة قرارات الأغلبية".وقبل يومين، صادقت اللجنة الوزارية لتشريع، على قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية، ومن المقرر طرحه للتصويت عليه لاحقا، بعد عقد جلسة بشأنه في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت).وينص القانون، على أنه يمكن للمحكمة فرض عقوبة الإعدام على من قتل مواطن إسرائيلي على خلفية قومية.ويدور الحديث عن أول انتقاد علني أمام الكاميرات، من قبل الحكومة الألمانية حيال خطة حكومة نتنياهو لإضعاف منظومة القضاء بعد "رسائل هادئة" نقلتها برلين لتل أبيب في الأسابيع الأخيرة الماضية، وفق موقع "والا".والثلاثاء الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على تشريعين سنتهما اللجنة الوزارية للتشريع، ويهدفان إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وسيطرت الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.

https://sputnikarabic.ae/20230228/المئات-من-ضباط-الاحتياط-في-إحدى-وحدات-النخبة-الإسرائيلية-يهددون-برفض-الخدمة-1074138309.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/الكنيست-الإسرائيلي-يصادق-على-تشريعات-تحد-من-دور-السلطة-القضائية-1073801302.html

https://sputnikarabic.ae/20230226/نتنياهو-يعلن-تمرير-قانون-لإعدام-منفذي-العمليات-الفلسطينية-1074030223.html

أخبار ألمانيا

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم