https://sputnikarabic.ae/20230228/أمريكا-تعلق-على-زيارة-وزير-الخارجية-السعودي-لأوكرانيا-نرحب-ترحيبا-حارا-1074123194.html

أمريكا تعلق على زيارة وزير الخارجية السعودي لأوكرانيا: نرحب ترحيبا حارا

أمريكا تعلق على زيارة وزير الخارجية السعودي لأوكرانيا: نرحب ترحيبا حارا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية "ترحيبا حار" بزيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى أوكرانيا، للمرة الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T08:48+0000

2023-02-28T08:48+0000

2023-02-28T08:48+0000

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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحسب شبكة "سي إن إن".والأحد، زار وزير الخارجية السعودي كييف، ووقّع مع أوكرانيا، اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار، حول المساعدات الإنسانية والمشتقات النفطية.ومضى المتحدث، بقوله: "اتخذنا إجراءات لتقديم المساعدة لأوكرانيا من شأنها أن تعزز أمنها، وتعافيها الاقتصادي، وأمن طاقتها وقدرتها على التعامل مع الأزمة الإنسانية المستمرة"، مضيفًا: "نرحب ترحيبا حارا بإجراءات طرف مثل المملكة العربية السعودية".وفيما إن كانت هذه المساعدات تلعب دورا في التقارب بين الولايات المتحدة والسعودية، قال برايس: "هذه علاقة عمرها ثمانية عقود، وهي علاقة مهمة ونقدرها، ولدينا مصالح متعددة، وعندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، نحن نقدر دائما عندما يقدم شركاؤنا بدورهم أشكالا مهمة من الدعم لشركائنا الآخرين".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقبل وزير الخارجية السعودي، والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة في العاصمة كييف، على ما نقلت وقتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في أولى زياراته لكييف، تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار.وأكد بن فرحان حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.وبحسب وزارة الخارجية السعودية، تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الخارجية-السعودي-يلتقي-بزيلينسكي-في-كييف--1074032518.html

https://sputnikarabic.ae/20230227/سعوديون-عن-زيارة-بن-فرحان-لأوكرانيا-دوافع-إنسانية-ولا-تؤثر-على-العلاقات-القوية-بين-الرياض-وموسكو-1074104883.html

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