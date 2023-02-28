https://sputnikarabic.ae/20230228/إحصاء-رسمي-وفاة-مريض-كل-23-دقيقة-في-إنجلترا-بسبب-قوائم-الانتظار-بالمستشفيات-1074128986.html
إحصاء رسمي: وفاة مريض كل 23 دقيقة في إنجلترا بسبب قوائم الانتظار بالمستشفيات
إحصاء رسمي: وفاة مريض كل 23 دقيقة في إنجلترا بسبب قوائم الانتظار بالمستشفيات
أكد إحصاء رسمي أن انجلترا تشهد وفاة مريض كل 23 دقيقة، بسبب قوائم الانتظار الطويلة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T10:15+0000
2023-02-28T10:15+0000
2023-02-28T11:39+0000
بريطانيا
العالم
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وبحسب الكلية الملكية لطب الطوارئ في بريطانيا (آر سي إي إم)، فقد توفي 23،003 أشخاص خلال عام 2022 بعد قضاء ما لا يقل عن 12 ساعة في انتظار الرعاية أو الحصول على السرير، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.ولفتت الإحصائية إلى أن هذا الرقم يعادل تقريبًا واحدًا كل 23 دقيقة، و63 شخصا كل يوم، و442 في الأسبوع، و1917 كل شهر.وقالت الكلية إن النتائج التي توصلت إليها، رغم أنها "صادمة"، فإنها لم تكن "مفاجئة" وتعكس حقيقة أن أقسام الطوارئ غالبًا ما تكون مكتظة وغير قادرة على العثور على سرير للمرضى في المستشفى.وأوضحت الكلية الملكية للطب أنه ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، كان هناك تحذير من حدوث ما يصل إلى 500 حالة وفاة كل أسبوع في أقسام الطوارئ، في إنجلترا لأن العديد من المرضى قضوا وقتًا طويلاً هناك - وهو ادعاء تنفيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس).واستندت الكلية الملكية سابقًا في ادعائها إلى أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية التي تظهر أنها كانت تسجل 500 "وفاة زائدة" في الأسبوع لا يمكنها تفسيرها.ومع ذلك، يستخدم البحث الجديد للكلية بيانات مختلفة، تظهر هذه المرة عدد الأشخاص - إجمالي 1،656،206 - الذين أمضوا 12 ساعة على الأقل في قسم الطوارئ بعد وصولهم العام الماضي. حصلت على ذلك من هيئة الخدمات الصحية نفسها، وذلك باستخدام قوانين حرية المعلومات.يشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، نفت صحة هذه الأرقام، لكنها لم تشر إلى عدد الوفيات، مؤكدة على لسان متحدث باسمها أن عزو الوفيات إلى شيء واحد محدد، وهو الانتظار في قوائم طويلة، لن يعطي صورة كاملة.طالع أيضا: بريطانيا توقع اتفاقا مع المستشفيات الخاصة لمكافحة كورونا
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بريطانيا, العالم
إحصاء رسمي: وفاة مريض كل 23 دقيقة في إنجلترا بسبب قوائم الانتظار بالمستشفيات
10:15 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
أكد إحصاء رسمي أن انجلترا تشهد وفاة مريض كل 23 دقيقة، بسبب قوائم الانتظار الطويلة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
وبحسب الكلية الملكية لطب الطوارئ في بريطانيا (آر سي إي إم)، فقد توفي 23،003 أشخاص خلال عام 2022 بعد قضاء ما لا يقل عن 12 ساعة في انتظار الرعاية أو الحصول على السرير، وفقا لصحيفة
الغارديان البريطانية.
ولفتت الإحصائية إلى أن هذا الرقم يعادل تقريبًا واحدًا
كل 23 دقيقة، و63 شخصا كل يوم، و442 في الأسبوع، و1917 كل شهر.
وقالت الكلية إن النتائج التي توصلت إليها، رغم أنها "صادمة"، فإنها لم تكن "مفاجئة" وتعكس حقيقة أن أقسام الطوارئ غالبًا ما تكون مكتظة وغير قادرة على العثور على سرير للمرضى في المستشفى.
من جهتها قالت روزي كوبر، المتحدثة الصحية باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين، إن "المرضى يموتون الآن بأعداد كبيرة" بسبب إهمال الحكومات المحافظة المتعاقبة لنظام الخدمات الصحية الوطنية، مضيفة أن الأرواح التي فقدت بسبب هذا الأمر تشكل "كارثة وطنية".
وأوضحت الكلية الملكية للطب أنه ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، كان هناك تحذير من حدوث ما يصل إلى 500 حالة وفاة كل أسبوع في أقسام الطوارئ، في إنجلترا لأن العديد من المرضى قضوا وقتًا طويلاً هناك - وهو ادعاء تنفيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس).
واستندت الكلية الملكية سابقًا في ادعائها إلى أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية التي تظهر أنها كانت تسجل 500 "وفاة زائدة" في الأسبوع لا يمكنها تفسيرها.
ومع ذلك، يستخدم البحث الجديد للكلية بيانات مختلفة، تظهر هذه المرة عدد الأشخاص - إجمالي 1،656،206 - الذين أمضوا 12 ساعة على الأقل في قسم الطوارئ بعد وصولهم العام الماضي. حصلت على ذلك من هيئة الخدمات الصحية نفسها، وذلك باستخدام قوانين حرية المعلومات.
ثم حللت هذه الأرقام إلى جانب الأدلة الموجودة من قبل مجموعة من أطباء الطوارئ، والتي نُشرت في مجلة طبية العام الماضي، باستخدام مقياس يُعرف باسم نسبة الوفيات القياسية، خلصوا إلى أن مريضًا إضافيًا يموت مقابل كل 72 شخصًا يقضون ما بين ثماني و 12 ساعة في الطوارئ.
يشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، نفت صحة هذه الأرقام، لكنها لم تشر إلى عدد الوفيات، مؤكدة على لسان متحدث باسمها أن عزو الوفيات إلى شيء واحد محدد، وهو الانتظار في قوائم طويلة، لن يعطي صورة كاملة.