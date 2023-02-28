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https://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-التحفظ-على-وزير-البيئة-التونسي-الأسبق-لـشبهات-فساد-1074137387.html
إعلام: التحفظ على وزير البيئة التونسي الأسبق لـ"شبهات فساد"
إعلام: التحفظ على وزير البيئة التونسي الأسبق لـ"شبهات فساد"
ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمرت بالتحفظ على وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T12:49+0000
2023-02-28T12:49+0000
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وجاء قرار التحفظ على المؤخر بناءا على محضر يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، منسوب إليه، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وفي الشهر الجاري، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.وبحسب صحيفة "الشروق التونسية"، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على البحيري بعد مداهمة منزله، دون إيضاح أسباب الإيقاف.وذكرت ذات الصحيفة، أن قوات الأمن التونسية ألقت القبض أيضا على على مدير "إذاعة موزاييك" نور الدين بوطار.
https://sputnikarabic.ae/20220802/تونس-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-وزير-سابق-بشبهة-فساد-1065906683.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: التحفظ على وزير البيئة التونسي الأسبق لـ"شبهات فساد"

12:49 GMT 28.02.2023
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
تونس
© flickr.com / Cernavoda
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ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمرت بالتحفظ على وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر.
وجاء قرار التحفظ على المؤخر بناءا على محضر يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، منسوب إليه، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
وفي الشهر الجاري، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
تونس.. إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير سابق بشبهة فساد
2 أغسطس 2022, 13:43 GMT
وبحسب صحيفة "الشروق التونسية"، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على البحيري بعد مداهمة منزله، دون إيضاح أسباب الإيقاف.
وذكرت ذات الصحيفة، أن قوات الأمن التونسية ألقت القبض أيضا على على مدير "إذاعة موزاييك" نور الدين بوطار.
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