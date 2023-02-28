https://sputnikarabic.ae/20230228/إيران-الانفتاح-العربي-على-سوريا-خطوة-إيجابية-على-طريق-التضامن-الإسلامي-1074127319.html

إيران: الانفتاح العربي على سوريا خطوة إيجابية على طريق التضامن الإسلامي

إيران: الانفتاح العربي على سوريا خطوة إيجابية على طريق التضامن الإسلامي

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الانفتاحات الأخيرة في علاقات الدول العربية مع سوريا، "خطوة إيجابية على طريق التضامن الإسلامي". 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T09:30+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر: "تعتبر الانفتاحات الأخيرة في علاقات الدول العربية مع سوريا، بما في ذلك رحلة وفد البرلمانات العربية إلى دمشق لإعلان التضامن مع سوريا بعد الزلزال المدمر الأخير، بالإضافة إلى كونها واقعية، خطوة إيجابية على طريق التضامن الإسلامي".وأضاف كنعاني: "في حال الواقعية واعتماد النهج الوطني المستقل وتجاهل رغبات طالبي الهيمنة الأجنبية ستكون دول المنطقة قادرة على حل مشاكلها من خلال الحوار والآليات الإقليمية".وقام عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، بزيارة دمشق للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها.وحسب وكالة الأنباء السورية، قال رئيس البرلمان المصري الدكتور حنفي جبالي، من مطار دمشق: "نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعم سوريا والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال".كما قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بزيارة سوريا كلا على حدة لتقديم الدعم بعد الزلزال المدمر.يأتي ذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.

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