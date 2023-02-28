https://sputnikarabic.ae/20230228/إيطاليا-دفع-كل-مهاجر-8-آلاف-يورو-لركوب-رحلة-الموت-1074154520.html
إيطاليا: دفع كل مهاجر 8 آلاف يورو لركوب "رحلة الموت"
إيطاليا: دفع كل مهاجر 8 آلاف يورو لركوب "رحلة الموت"
أعلنت السلطات الإيطالية أن المهربين حصلوا على 8 آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T18:09+0000
2023-02-28T18:09+0000
2023-02-28T18:09+0000
إيطاليا
مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم
غرق مركب
تهريب بشر
العالم
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وقالت شرطة الجمارك الإيطالية في بيان إن منظمي عمليات العبور حصلوا على نحو 8 آلاف يورو، لكل شخص يشارك في "رحلة الموت" من تركيا لإيطاليا، بحسب "الأسوشيتدبرس".وأكد المدعي العام في مدينة كروتوني جوزيبي كابوتشيا أن المحققين تعرفوا على ثلاثة مهربين مشتبه بهم في حادث الهجرة الاخير، هما تركي وباكستانيان.يأتي هذا في الوقت الذي انتشلت فيه فرق الإنقاذ المزيد من الجثث من البحر، اليوم الثلاثاء، وهو ما يرفع إجمالي ضحايا أحدث مأساة الهجرة الأخيرة في إيطاليا إلى 65 قتيلا.ومن بين الضحايا 14 قاصرا، لقوا مصرعهم عندما اصطدم قاربهم الخشبي المكتظ بالمياه الضحلة على بعد 100 متر قبالة شاطئ كوترو يوم الأحد وسط أمواج هائجة.ونجا 80 شخصا بينما يُخشى مقتل العشرات، بعدما أشار الناجون إلى أن القارب كان على متنه نحو 170 شخصا عندما انطلق الأسبوع الماضي من إزمير بتركيا.وقالت منظمات إغاثية في موقع الحادث إن العديد من الركاب كانوا من أفغانستان، منهم عائلات بأكملها، ومن باكستان وسوريا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مصرع-40-مهاجرا-في-غرق-سفينة-قبالة-سواحل-إيطاليا-1074015126.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, مهاجر غير شرعي, أخبار تركيا اليوم, غرق مركب, تهريب بشر, العالم
إيطاليا, مهاجر غير شرعي, أخبار تركيا اليوم, غرق مركب, تهريب بشر, العالم
إيطاليا: دفع كل مهاجر 8 آلاف يورو لركوب "رحلة الموت"
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أعلنت السلطات الإيطالية أن المهربين حصلوا على 8 آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا.
وقالت شرطة الجمارك الإيطالية في بيان إن منظمي عمليات العبور حصلوا على نحو 8 آلاف يورو، لكل شخص يشارك في "رحلة الموت" من تركيا لإيطاليا، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وأكد المدعي العام في مدينة كروتوني جوزيبي كابوتشيا أن المحققين تعرفوا على ثلاثة مهربين مشتبه بهم في حادث الهجرة
الاخير، هما تركي وباكستانيان.
يأتي هذا في الوقت الذي انتشلت فيه فرق الإنقاذ المزيد من الجثث من البحر، اليوم الثلاثاء، وهو ما يرفع إجمالي ضحايا أحدث مأساة الهجرة الأخيرة في إيطاليا إلى 65 قتيلا.
ومن بين الضحايا
14 قاصرا، لقوا مصرعهم عندما اصطدم قاربهم الخشبي المكتظ بالمياه الضحلة على بعد 100 متر قبالة شاطئ كوترو يوم الأحد وسط أمواج هائجة.
ونجا 80 شخصا بينما يُخشى مقتل العشرات، بعدما أشار الناجون إلى أن القارب كان على متنه نحو 170 شخصا عندما انطلق الأسبوع الماضي من إزمير بتركيا.
وقالت منظمات إغاثية في موقع الحادث إن العديد من الركاب كانوا من أفغانستان، منهم عائلات بأكملها، ومن باكستان وسوريا والعراق.