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https://sputnikarabic.ae/20230228/إيطاليا-دفع-كل-مهاجر-8-آلاف-يورو-لركوب-رحلة-الموت-1074154520.html
إيطاليا: دفع كل مهاجر 8 آلاف يورو لركوب "رحلة الموت"
إيطاليا: دفع كل مهاجر 8 آلاف يورو لركوب "رحلة الموت"
أعلنت السلطات الإيطالية أن المهربين حصلوا على 8 آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T18:09+0000
2023-02-28T18:09+0000
إيطاليا
مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم
غرق مركب
تهريب بشر
العالم
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وقالت شرطة الجمارك الإيطالية في بيان إن منظمي عمليات العبور حصلوا على نحو 8 آلاف يورو، لكل شخص يشارك في "رحلة الموت" من تركيا لإيطاليا، بحسب "الأسوشيتدبرس".وأكد المدعي العام في مدينة كروتوني جوزيبي كابوتشيا أن المحققين تعرفوا على ثلاثة مهربين مشتبه بهم في حادث الهجرة الاخير، هما تركي وباكستانيان.يأتي هذا في الوقت الذي انتشلت فيه فرق الإنقاذ المزيد من الجثث من البحر، اليوم الثلاثاء، وهو ما يرفع إجمالي ضحايا أحدث مأساة الهجرة الأخيرة في إيطاليا إلى 65 قتيلا.ومن بين الضحايا 14 قاصرا، لقوا مصرعهم عندما اصطدم قاربهم الخشبي المكتظ بالمياه الضحلة على بعد 100 متر قبالة شاطئ كوترو يوم الأحد وسط أمواج هائجة.ونجا 80 شخصا بينما يُخشى مقتل العشرات، بعدما أشار الناجون إلى أن القارب كان على متنه نحو 170 شخصا عندما انطلق الأسبوع الماضي من إزمير بتركيا.وقالت منظمات إغاثية في موقع الحادث إن العديد من الركاب كانوا من أفغانستان، منهم عائلات بأكملها، ومن باكستان وسوريا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مصرع-40-مهاجرا-في-غرق-سفينة-قبالة-سواحل-إيطاليا-1074015126.html
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إيطاليا, مهاجر غير شرعي, أخبار تركيا اليوم, غرق مركب, تهريب بشر, العالم
إيطاليا, مهاجر غير شرعي, أخبار تركيا اليوم, غرق مركب, تهريب بشر, العالم

إيطاليا: دفع كل مهاجر 8 آلاف يورو لركوب "رحلة الموت"

18:09 GMT 28.02.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022.
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaid
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أعلنت السلطات الإيطالية أن المهربين حصلوا على 8 آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا.
وقالت شرطة الجمارك الإيطالية في بيان إن منظمي عمليات العبور حصلوا على نحو 8 آلاف يورو، لكل شخص يشارك في "رحلة الموت" من تركيا لإيطاليا، بحسب "الأسوشيتدبرس".
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
مصرع 40 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا
26 فبراير, 09:18 GMT
وأكد المدعي العام في مدينة كروتوني جوزيبي كابوتشيا أن المحققين تعرفوا على ثلاثة مهربين مشتبه بهم في حادث الهجرة الاخير، هما تركي وباكستانيان.
يأتي هذا في الوقت الذي انتشلت فيه فرق الإنقاذ المزيد من الجثث من البحر، اليوم الثلاثاء، وهو ما يرفع إجمالي ضحايا أحدث مأساة الهجرة الأخيرة في إيطاليا إلى 65 قتيلا.
ومن بين الضحايا 14 قاصرا، لقوا مصرعهم عندما اصطدم قاربهم الخشبي المكتظ بالمياه الضحلة على بعد 100 متر قبالة شاطئ كوترو يوم الأحد وسط أمواج هائجة.
ونجا 80 شخصا بينما يُخشى مقتل العشرات، بعدما أشار الناجون إلى أن القارب كان على متنه نحو 170 شخصا عندما انطلق الأسبوع الماضي من إزمير بتركيا.
وقالت منظمات إغاثية في موقع الحادث إن العديد من الركاب كانوا من أفغانستان، منهم عائلات بأكملها، ومن باكستان وسوريا والعراق.
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