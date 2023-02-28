https://sputnikarabic.ae/20230228/إيه-يو-220-إم-مدفع-روسي-بقدرات-خارقة-للوحدات-البحرية-1074149452.html
"إيه يو-220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
"إيه يو-220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدفعية بينها المدافع المصممة للسفن الحربية مثل المدفع "إيه يو-220 إم"، الذي يمتلك قدرات خارقة. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:51+0000
2023-02-28T15:51+0000
2023-02-28T15:51+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074147996_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_85c41460b4fdda1ac3fef1f122312a45.png
ويتميز المدفع الروسي "إيه يو - 220 إم" بالحجم الصغير والقوة النارية الكبيرة ويصلح للعمل على متن الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة على السواء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074147996_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8706e851f6bb87f34534294d0f16139a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"إيه يو-220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدفعية بينها المدافع المصممة للسفن الحربية مثل المدفع "إيه يو-220 إم"، الذي يمتلك قدرات خارقة.
ويتميز المدفع الروسي "إيه يو - 220 إم" بالحجم الصغير والقوة النارية الكبيرة ويصلح للعمل على متن الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة على السواء.