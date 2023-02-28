عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230228/إيه-يو-220-إم-مدفع-روسي-بقدرات-خارقة-للوحدات-البحرية-1074149452.html
"إيه يو-220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
"إيه يو-220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدفعية بينها المدافع المصممة للسفن الحربية مثل المدفع "إيه يو-220 إم"، الذي يمتلك قدرات خارقة. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:51+0000
2023-02-28T15:51+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074147996_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_85c41460b4fdda1ac3fef1f122312a45.png
ويتميز المدفع الروسي "إيه يو - 220 إم" بالحجم الصغير والقوة النارية الكبيرة ويصلح للعمل على متن الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة على السواء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074147996_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8706e851f6bb87f34534294d0f16139a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"إيه يو-220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية

15:51 GMT 28.02.2023
تابعنا عبرTelegram
تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدفعية بينها المدافع المصممة للسفن الحربية مثل المدفع "إيه يو-220 إم"، الذي يمتلك قدرات خارقة.
ويتميز المدفع الروسي "إيه يو - 220 إم" بالحجم الصغير والقوة النارية الكبيرة ويصلح للعمل على متن الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة على السواء.
إيه يو - 220 إم... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала