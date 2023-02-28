https://sputnikarabic.ae/20230228/الاتحاد-الأوروبي-يتبرع-بـ-82-مليون-يورو-للاجئين-الفلسطينيين-1074150905.html
الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 82 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 82 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تقديم 82 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T18:05+0000
2023-02-28T18:05+0000
2023-02-28T18:05+0000
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جاء هذا في بيان نشره الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.وقال البيان: "ساهم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى".وأضاف البيان "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعم حيوي وموثوق لتمكين الوكالة من الوفاء بواجباتها وحماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم، ولعب دور استقرار في المنطقة".وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني "إن تمويل الاتحاد الأوروبي متعدد السنوات يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي برفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف "إن مساهمة الأونروا في دعم لاجئي فلسطين لا تزال لا غنى عنها ودورها في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة شديدة التعقيد والصعبة لا جدال فيه".وأضاف "تُظهر هذه الحزمة البالغة 82 مليون يورو مرة أخرى التزامنا طويل الأمد ودعمنا للوكالة وموظفيها".يعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مانح للوكالة، حيث ساهم في ميزانية الوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022.وساعد الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي الأونروا في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في ظل عدم وجود حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, دعم الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, القضية الفلسطينية, إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي, دعم الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, القضية الفلسطينية, إسرائيل
الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 82 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تقديم 82 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
جاء هذا في بيان نشره الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي
على الإنترنت.
وقال البيان: "ساهم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى".
وأضاف البيان "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعم حيوي وموثوق لتمكين الوكالة من الوفاء بواجباتها وحماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم، ولعب دور استقرار في المنطقة".
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني "إن تمويل الاتحاد الأوروبي متعدد السنوات يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي برفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف "إن مساهمة الأونروا في دعم لاجئي فلسطين
لا تزال لا غنى عنها ودورها في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة شديدة التعقيد والصعبة لا جدال فيه".
وأضاف "تُظهر هذه الحزمة البالغة 82 مليون يورو مرة أخرى التزامنا طويل الأمد ودعمنا للوكالة وموظفيها".
يعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مانح للوكالة، حيث ساهم في ميزانية الوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022.
وساعد الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي الأونروا في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في ظل عدم وجود حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.