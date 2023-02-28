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https://sputnikarabic.ae/20230228/الحرس-الثوري-الإيراني-حققنا-جميع-الأهداف-المرسومة-لمناورات-الدفاع-الجوي-1074157630.html
الحرس الثوري الإيراني: حققنا جميع الأهداف المرسومة لمناورات الدفاع الجوي
الحرس الثوري الإيراني: حققنا جميع الأهداف المرسومة لمناورات الدفاع الجوي
قال قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد رضا شبان، اليوم الثلاثاء، إن مناورات الدفاع الجوي حققت جميع أهدافها المرسومة. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T20:08+0000
2023-02-28T20:08+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
مناورة عسكرية
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد رضا شبان أن هذه مناورات الدفاع الجوي الإيرانية امتازت عن سابقاتها بأنها جرت في نطاق عملياتي واسع جدا.وكانت قوات الدفاع الجوي الإيراني قد بدأت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الجوي-الإيراني-يبدأ-مناورات-كبرى-لحماية-المنشآت-الحساسة-تحسبا-لهجمات-محتملة-1074129335.html
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إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, مناورة عسكرية
إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, مناورة عسكرية

الحرس الثوري الإيراني: حققنا جميع الأهداف المرسومة لمناورات الدفاع الجوي

20:08 GMT 28.02.2023
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
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قال قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد رضا شبان، اليوم الثلاثاء، إن مناورات الدفاع الجوي حققت جميع أهدافها المرسومة.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد رضا شبان أن هذه مناورات الدفاع الجوي الإيرانية امتازت عن سابقاتها بأنها جرت في نطاق عملياتي واسع جدا.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
الدفاع الجوي الإيراني يبدأ مناورات كبرى لحماية المنشآت الحساسة تحسبا لهجمات محتملة
10:22 GMT
وكانت قوات الدفاع الجوي الإيراني قد بدأت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".
وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".
وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".
وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.
وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
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