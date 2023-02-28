https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الجوي-الإيراني-يبدأ-مناورات-كبرى-لحماية-المنشآت-الحساسة-تحسبا-لهجمات-محتملة-1074129335.html

الدفاع الجوي الإيراني يبدأ مناورات كبرى لحماية المنشآت الحساسة تحسبا لهجمات محتملة

الدفاع الجوي الإيراني يبدأ مناورات كبرى لحماية المنشآت الحساسة تحسبا لهجمات محتملة

بدأت قوات الدفاع الجوي الإيراني، اليوم الثلاثاء، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401"في معظم أنحاء البلاد. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T10:22+0000

2023-02-28T10:22+0000

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وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع).وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".وتأتي هذه المناورات على خلفية هجمات على منشآت عسكرية ونووية إيرانية خلال السنوات الأخيرة، آخرها كان الهجوم الذي استهدف في مساء 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحد المجمّعات العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان وسط إيران.وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية".وبحسب البيان: "تم تحديد واعتقال منفذي المحاولة الفاشلة لتخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، مشيرًا إلى أنه بسبب التحقيق الجاري مع المتهمين الموقوفين، سيتم نشر معلومات إضافية في الوقت المناسب.وأكد البيان أنه "ثبت مسؤولية مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) المؤقت في هذا العمل"، مرجّعًا ذلك إلى "اليأس جراء الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة".وأشار إلى أنه بالرغم من "فشل ذلك النظام في العمل العبثي المذكور، فإن للعدوان على الحرم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، سيكون هناك عقاب مزدوج وسيواجه رد فعل من حراس أمن إيران".وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية، من حين لآخر؛ ويرجع المسؤولون أسبابها إلى أعطال فنية أو هجمات دول معادية، كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران، إلى هجمات خلال السنوات الماضية؛ واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءها.

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