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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-القضاء-على-مئات-العسكريين-الأوكرانيين-على-محاور-مختلفة-في-دونباس-1074138102.html
الدفاع الروسية: القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور مختلفة في دونباس
الدفاع الروسية: القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور مختلفة في دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية حيدت أثناء عملياتها النشطة على محور دونيتسك حوالي 350... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T13:23+0000
2023-02-28T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في اتجاه دونيتسك أثناء العمليات العسكرية لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية " تم استهداف قوات أوكرانية من خلال الدعم الجوي ونيران المدفعية ما أسفر عن مقتل حوالي 350 جنديا أوكرانيا ومصفحات عسكرية وأربع مركبات ومدافع من نوع هاوتزر".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن كييف فقدت أكثر من 140 من الأفراد العسكريين في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد. مضيفة "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من المجموعة الغربية للقوات المسلحة الهزيمة المؤكدة بالقوات الأوكرانية في بلدات سينكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات النشطة لوحدات تجمع قوات "المركز" ونيران المدفعية أصابت القوة البشرية للعدو ومعداته في بلدات عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-تكشف-عن-مصدر-بعض-الذخيرة-المستخدمة-ضد-قواتها-في-أوكرانيا--1074118819.html
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روسيا

الدفاع الروسية: القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور مختلفة في دونباس

13:23 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة BMP-1AM "باسورمانين" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك
مركبة قتال مشاة BMP-1AM باسورمانين في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية حيدت أثناء عملياتها النشطة على محور دونيتسك حوالي 350 جنديا أوكرانيا وتسع مركبات عسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في اتجاه دونيتسك أثناء العمليات العسكرية لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية " تم استهداف قوات أوكرانية من خلال الدعم الجوي ونيران المدفعية ما أسفر عن مقتل حوالي 350 جنديا أوكرانيا ومصفحات عسكرية وأربع مركبات ومدافع من نوع هاوتزر".
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تكشف عن مصدر بعض الذخيرة المستخدمة ضد قواتها في أوكرانيا
06:18 GMT
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن كييف فقدت أكثر من 140 من الأفراد العسكريين في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد. مضيفة "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من المجموعة الغربية للقوات المسلحة الهزيمة المؤكدة بالقوات الأوكرانية في بلدات سينكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات النشطة لوحدات تجمع قوات "المركز" ونيران المدفعية أصابت القوة البشرية للعدو ومعداته في بلدات عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
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