https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-القضاء-على-مئات-العسكريين-الأوكرانيين-على-محاور-مختلفة-في-دونباس-1074138102.html
الدفاع الروسية: القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور مختلفة في دونباس
الدفاع الروسية: القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور مختلفة في دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية حيدت أثناء عملياتها النشطة على محور دونيتسك حوالي 350... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T13:23+0000
2023-02-28T13:23+0000
2023-02-28T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في اتجاه دونيتسك أثناء العمليات العسكرية لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية " تم استهداف قوات أوكرانية من خلال الدعم الجوي ونيران المدفعية ما أسفر عن مقتل حوالي 350 جنديا أوكرانيا ومصفحات عسكرية وأربع مركبات ومدافع من نوع هاوتزر".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن كييف فقدت أكثر من 140 من الأفراد العسكريين في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد. مضيفة "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من المجموعة الغربية للقوات المسلحة الهزيمة المؤكدة بالقوات الأوكرانية في بلدات سينكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات النشطة لوحدات تجمع قوات "المركز" ونيران المدفعية أصابت القوة البشرية للعدو ومعداته في بلدات عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-تكشف-عن-مصدر-بعض-الذخيرة-المستخدمة-ضد-قواتها-في-أوكرانيا--1074118819.html
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روسيا
الدفاع الروسية: القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور مختلفة في دونباس
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية حيدت أثناء عملياتها النشطة على محور دونيتسك حوالي 350 جنديا أوكرانيا وتسع مركبات عسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في اتجاه دونيتسك أثناء العمليات العسكرية لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية " تم استهداف قوات أوكرانية من خلال الدعم الجوي ونيران المدفعية ما أسفر عن مقتل حوالي 350 جنديا أوكرانيا ومصفحات عسكرية وأربع مركبات ومدافع من نوع هاوتزر".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن كييف فقدت أكثر من 140 من الأفراد العسكريين في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد. مضيفة "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من المجموعة الغربية للقوات المسلحة الهزيمة المؤكدة بالقوات الأوكرانية في بلدات سينكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات النشطة لوحدات تجمع قوات "المركز" ونيران المدفعية أصابت القوة البشرية للعدو ومعداته في بلدات عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية.