https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-القضاء-على-مئات-العسكريين-الأوكرانيين-على-محاور-مختلفة-في-دونباس-1074138102.html

الدفاع الروسية: القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور مختلفة في دونباس

الدفاع الروسية: القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور مختلفة في دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية حيدت أثناء عملياتها النشطة على محور دونيتسك حوالي 350... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T13:23+0000

2023-02-28T13:23+0000

2023-02-28T13:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542601_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b7957688930e799c471b027abe28dda9.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في اتجاه دونيتسك أثناء العمليات العسكرية لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية " تم استهداف قوات أوكرانية من خلال الدعم الجوي ونيران المدفعية ما أسفر عن مقتل حوالي 350 جنديا أوكرانيا ومصفحات عسكرية وأربع مركبات ومدافع من نوع هاوتزر".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن كييف فقدت أكثر من 140 من الأفراد العسكريين في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد. مضيفة "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من المجموعة الغربية للقوات المسلحة الهزيمة المؤكدة بالقوات الأوكرانية في بلدات سينكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات النشطة لوحدات تجمع قوات "المركز" ونيران المدفعية أصابت القوة البشرية للعدو ومعداته في بلدات عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية.

https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-تكشف-عن-مصدر-بعض-الذخيرة-المستخدمة-ضد-قواتها-في-أوكرانيا--1074118819.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا