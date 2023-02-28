https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-تعلن-إجراء-تدريب-دفاع-جوي-غربي-روسيا-ضد-هدف-افتراضي--1074129140.html
الدفاع الروسية تعلن إجراء تدريب دفاع جوي غربي روسيا ضد هدف افتراضي
الدفاع الروسية تعلن إجراء تدريب دفاع جوي غربي روسيا ضد هدف افتراضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أجرت تدريبا على أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة الغربية بالتنسيق مع السلطات المدنية، حيث تم تحديد... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T10:11+0000
2023-02-28T10:11+0000
2023-02-28T10:43+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 28 فبراير / شباط، أجرت القوات العاملة في المنطقة الغربية المسؤولة عن الدفاع الجوي بإجراء تدريب حول التفاعل مع سلطات مراقبة الحركة الجوية المدنية".وتابع البيان: "وأثناء التدريب، عملت قوات الدفاع الجوي المناوبة على مسائل كشف واعتراض وتحديد هوية الهدف المزعوم للمتسلل، وكذلك التفاعل مع خدمات الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون في حالة الطوارئ"وكان مصدر مطلع قد قال لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إنه تم رفع القيود المفروضة على المجال الجوي فوق مدينة سان بطرسبرغ بعد إغلاقه على خلفية رصد "جسم مجهول" في سماء المدنية.أعلنت سلطات سان بطرسبورغ الروسية، إغلاق المجال الجوي فوق المدينة وتوقيف كل الرحلات الجوية في مطار بولكوفو.وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" نقلا عن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية: "المجال الجوي مغلق حتى الساعة 10.20 بالتوقيت العالمي (13:20 بتوقيت موسكو)".
https://sputnikarabic.ae/20230228/سلطات-سان-بطرسبورغ-إغلاق-المجال-الجوي-فوق-مطار-بولكوفو--1074122705.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إجراء تدريب دفاع جوي غربي روسيا ضد هدف افتراضي
10:11 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أجرت تدريبا على أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة الغربية بالتنسيق مع السلطات المدنية، حيث تم تحديد واعتراض هدف وهمي افترض أنه انتهك المجال الجوي الروسي.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 28 فبراير / شباط، أجرت القوات العاملة في المنطقة الغربية المسؤولة عن الدفاع الجوي بإجراء تدريب حول التفاعل مع سلطات مراقبة الحركة الجوية المدنية".
وتابع البيان: "وأثناء التدريب، عملت قوات الدفاع الجوي المناوبة على مسائل كشف واعتراض وتحديد هوية الهدف المزعوم للمتسلل، وكذلك التفاعل مع خدمات الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون في حالة الطوارئ"
"في الجزء العملي من التدريب، شارك مقاتلون من قوات الدفاع الجوي المناوبة للمنطقة العسكرية الغربية، وقاموا بطلعات جوية للتدرب على اعتراض وتحديد الهدف الشرطي للمتسلل".
وكان مصدر مطلع قد قال لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إنه تم رفع القيود المفروضة على المجال الجوي فوق مدينة سان بطرسبرغ بعد إغلاقه على خلفية رصد "جسم مجهول" في سماء المدنية.
أعلنت سلطات سان بطرسبورغ الروسية، إغلاق المجال الجوي فوق المدينة وتوقيف كل الرحلات الجوية في مطار بولكوفو.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" نقلا عن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية: "المجال الجوي مغلق حتى الساعة 10.20 بالتوقيت العالمي (13:20 بتوقيت موسكو)".