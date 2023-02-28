https://sputnikarabic.ae/20230228/الرئيس-التركي-سنمنع-انهيار-المباني-بمشروع-التحول-الحضري-1074143398.html

الرئيس التركي: سنمنع انهيار المباني بمشروع التحول الحضري

الرئيس التركي: سنمنع انهيار المباني بمشروع التحول الحضري

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستعمل على القضاء على مشكلة انهيار المباني، من خلال تعجيل مشروع التحول الحضري. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T14:40+0000

2023-02-28T14:40+0000

2023-02-28T14:40+0000

أخبار تركيا اليوم

زلزال

رجب طيب أردوغان

هزة أرضبة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg

جاء ذلك في تصريحاته على هامش زيارة اليوم الثلاثاء لولاية قهرمان مرعش المتضررة من الزلزال، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "سنعمل بما أوتينا من قوة لإنهاء حقبة انهيار المنازل على المواطنين من خلال تسريع مشروع التحول الحضري".ووصف من يحاول عرقلة مشاريع التحول الحضري بخطابات سامة، بأنه يطعن الشعب والبلاد من الخلف.وقبل أيام، أعلن الرئيس التركي أنه يسعى لبناء القرى التي دمرها الزلزال خلال عام واحد.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230215/الرئيس-التركي-سنشد-مبان-آمنة-مكان-كل-مبنى-هدمه-الزلزال-1073577577.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, هزة أرضبة, العالم