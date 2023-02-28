https://sputnikarabic.ae/20230228/الرئيس-التركي-سنمنع-انهيار-المباني-بمشروع-التحول-الحضري-1074143398.html
الرئيس التركي: سنمنع انهيار المباني بمشروع التحول الحضري
الرئيس التركي: سنمنع انهيار المباني بمشروع التحول الحضري
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستعمل على القضاء على مشكلة انهيار المباني، من خلال تعجيل مشروع التحول الحضري. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:40+0000
2023-02-28T14:40+0000
2023-02-28T14:40+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
رجب طيب أردوغان
هزة أرضبة
العالم
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جاء ذلك في تصريحاته على هامش زيارة اليوم الثلاثاء لولاية قهرمان مرعش المتضررة من الزلزال، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "سنعمل بما أوتينا من قوة لإنهاء حقبة انهيار المنازل على المواطنين من خلال تسريع مشروع التحول الحضري".ووصف من يحاول عرقلة مشاريع التحول الحضري بخطابات سامة، بأنه يطعن الشعب والبلاد من الخلف.وقبل أيام، أعلن الرئيس التركي أنه يسعى لبناء القرى التي دمرها الزلزال خلال عام واحد.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/الرئيس-التركي-سنشد-مبان-آمنة-مكان-كل-مبنى-هدمه-الزلزال-1073577577.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, هزة أرضبة, العالم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, هزة أرضبة, العالم
الرئيس التركي: سنمنع انهيار المباني بمشروع التحول الحضري
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستعمل على القضاء على مشكلة انهيار المباني، من خلال تعجيل مشروع التحول الحضري.
جاء ذلك في تصريحاته على هامش زيارة اليوم الثلاثاء لولاية قهرمان مرعش المتضررة من الزلزال، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الرئيس التركي
: "سنعمل بما أوتينا من قوة لإنهاء حقبة انهيار المنازل على المواطنين من خلال تسريع مشروع التحول الحضري".
ووصف من يحاول عرقلة مشاريع التحول الحضري بخطابات سامة، بأنه يطعن الشعب والبلاد من الخلف.
وقبل أيام، أعلن الرئيس التركي أنه يسعى لبناء القرى التي دمرها الزلزال خلال عام واحد.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات
الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.