https://sputnikarabic.ae/20230228/الرئيس-الجزائري-إنتاجنا-الزراعي-زاد-بنحو-7-مليارات-دولار-1074156681.html

الرئيس الجزائري: إنتاجنا الزراعي زاد بنحو 7 مليارات دولار

الرئيس الجزائري: إنتاجنا الزراعي زاد بنحو 7 مليارات دولار

شدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، على أهمية الجلسات الوطنية للزراعة، التي "لا تقل أهمية عن اللقاءات الكبرى حول... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T19:15+0000

2023-02-28T19:15+0000

2023-02-28T19:15+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، خلال كلمته الافتتاحية للجلسات الوطنية للزراعة، أنه "على فلاحينا الإدراك بأن أمننا الغذائي يضمن سيادة قرارنا واستقلاله". وأكد أن "الاكتفاء الذاتي الكامل لم تحققه أي دولة في العالم، ولكن علينا فك الارتباط مع مداخيل البترول لتسيير شؤوننا".وعبر الرئيس الجزائري عن شعوره بالارتياح نظير الحصيلة التي حققتها الزراعة في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تمثل الزراعة 14.7% من الناتج الداخلي الخام، وهي في المرتبة الثانية بعد المحروقات بـ 24%.ونبه تبون إلى الأهمية القصوى التي ستكتسبها الحبوب في استراتيجية الإنتاج الزراعي، مضيفا "نستهلك 9 ملايين طن سنوياً من القمح، وتوصلنا لإنتاج نصف هذه الكمية، لكن ما يعطلنا عن تجاوز نسبة النصف، غياب الصرامة في القطاع، ولا أقول اللامبالاة".وارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي بالجزائر العام الماضي بنسبة 38%، حسب ما كشف عنه وزير الزراعة، عبد الحفيظ هني، للإذاعة الوطنية نهاية عام 2022، كاشفاً أن "قيمة الإنتاج الزراعي لهذه السنة قدرت بـ 4550 مليار دينار (نحو 34 مليار دولار) أي بزيادة بنسبة 38% مقارنة بعام2021".وبلغ إنتاج شعبة الحبوب، حسب وزير الفلاحة "41 مليون قنطار في الموسم الزراعي 2021/2022 أي بزيادة قدرها 48% مقارنة بالموسم الذي سبقه".كما بلغ إنتاج شعبة البقول الجافة، حسب ذات المسؤول "1.2 مليون قنطار، ارتفاعاً بـ 20% مقارنة بالموسم السابق".

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