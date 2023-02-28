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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الرئيس-الصربي-المسؤولون-الغربيون-اعترفوا-بالتورط-في-الصراع-الأوكراني-1074160855.html
الرئيس الصربي: المسؤولون الغربيون اعترفوا بالتورط في الصراع الأوكراني
الرئيس الصربي: المسؤولون الغربيون اعترفوا بالتورط في الصراع الأوكراني
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، إن المسؤولين الغربيين، في محادثات معه، اعترفوا بالتورط في الصراع في أوكرانيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T23:40+0000
2023-02-28T23:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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بلغراد - سبوتنيك. وفي حديثه على إذاعة وتلفزيون صربيا، قال فوتشيتش إنه بسبب تصاعد الصراع في أوكرانيا، أصبحت المحادثات مع الممثلين الغربيين أكثر تطلبا وصعوبة، بما في ذلك التسوية في كوسوفو.وأضاف: "قيل لي: لدينا حرب جارية في أوروبا، نحن نشارك، على الرغم من أننا لا نقول ذلك.وتابع: "إننا [بلغراد] سنخسر الكثير أو كل شيء ما لم نتصرف بشكل صحيح".وقال فوسيتش إن المسؤولين الغربيين أعلنوا عن إمكانية إنهاء الاستثمار في صربيا، وسحب رأس المال المستثمر بالفعل، وإغلاق الشركات، وتعليق تكاملها الأوروبي إذا ظلت بلغراد مستعصية.وفي وقت سابق، قال الزعيم الصربي إن الغرب يزيد الضغط على بلاده بسبب رفض بلغراد دعم العقوبات المناهضة لروسيا.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من عام، كثف الغرب ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ووجهت العقوبات ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله.ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ، وقالت روسيا مرارا إنها ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20220603/لافروف-يزور-صربيا-وتركيا-الأسبوع-المقبل-لمناقشة-الوضع-في-أوكرانيا---1063022733.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الرئيس الصربي: المسؤولون الغربيون اعترفوا بالتورط في الصراع الأوكراني

23:40 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 23:41 GMT 28.02.2023)
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، إن المسؤولين الغربيين، في محادثات معه، اعترفوا بالتورط في الصراع في أوكرانيا.
بلغراد - سبوتنيك. وفي حديثه على إذاعة وتلفزيون صربيا، قال فوتشيتش إنه بسبب تصاعد الصراع في أوكرانيا، أصبحت المحادثات مع الممثلين الغربيين أكثر تطلبا وصعوبة، بما في ذلك التسوية في كوسوفو.
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وأضاف: "قيل لي: لدينا حرب جارية في أوروبا، نحن نشارك، على الرغم من أننا لا نقول ذلك.
وتابع: "إننا [بلغراد] سنخسر الكثير أو كل شيء ما لم نتصرف بشكل صحيح".
وقال فوسيتش إن المسؤولين الغربيين أعلنوا عن إمكانية إنهاء الاستثمار في صربيا، وسحب رأس المال المستثمر بالفعل، وإغلاق الشركات، وتعليق تكاملها الأوروبي إذا ظلت بلغراد مستعصية.
وفي وقت سابق، قال الزعيم الصربي إن الغرب يزيد الضغط على بلاده بسبب رفض بلغراد دعم العقوبات المناهضة لروسيا.
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من عام، كثف الغرب ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ووجهت العقوبات ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله.
ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ، وقالت روسيا مرارا إنها ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
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