https://sputnikarabic.ae/20230228/الرئيس-الصربي-المسؤولون-الغربيون-اعترفوا-بالتورط-في-الصراع-الأوكراني-1074160855.html

الرئيس الصربي: المسؤولون الغربيون اعترفوا بالتورط في الصراع الأوكراني

الرئيس الصربي: المسؤولون الغربيون اعترفوا بالتورط في الصراع الأوكراني

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، إن المسؤولين الغربيين، في محادثات معه، اعترفوا بالتورط في الصراع في أوكرانيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T23:40+0000

2023-02-28T23:40+0000

2023-02-28T23:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070066662_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_262959bea02e53eb7f598906f8a2c487.jpg

بلغراد - سبوتنيك. وفي حديثه على إذاعة وتلفزيون صربيا، قال فوتشيتش إنه بسبب تصاعد الصراع في أوكرانيا، أصبحت المحادثات مع الممثلين الغربيين أكثر تطلبا وصعوبة، بما في ذلك التسوية في كوسوفو.وأضاف: "قيل لي: لدينا حرب جارية في أوروبا، نحن نشارك، على الرغم من أننا لا نقول ذلك.وتابع: "إننا [بلغراد] سنخسر الكثير أو كل شيء ما لم نتصرف بشكل صحيح".وقال فوسيتش إن المسؤولين الغربيين أعلنوا عن إمكانية إنهاء الاستثمار في صربيا، وسحب رأس المال المستثمر بالفعل، وإغلاق الشركات، وتعليق تكاملها الأوروبي إذا ظلت بلغراد مستعصية.وفي وقت سابق، قال الزعيم الصربي إن الغرب يزيد الضغط على بلاده بسبب رفض بلغراد دعم العقوبات المناهضة لروسيا.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من عام، كثف الغرب ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ووجهت العقوبات ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله.ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ، وقالت روسيا مرارا إنها ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

https://sputnikarabic.ae/20220603/لافروف-يزور-صربيا-وتركيا-الأسبوع-المقبل-لمناقشة-الوضع-في-أوكرانيا---1063022733.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا