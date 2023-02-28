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السلطات الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم حركة الشباب الصومالي
السلطات الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم حركة الشباب الصومالي
أعلنت السلطات الأمريكية أنها رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن زعيم حركة الشباب الصومالي الإرهابية، علي محمد راجي 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T16:48+0000
2023-02-28T16:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. ووفق بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، قالت إن الولايات المتحدة تقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد مكان القائد الرئيسي لحركة الشباب الإرهابية، علي محمد راجي.وقال البيان إن "برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي، يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية زعيم حركة الشباب الرئيسي علي محمد راجي أو مكانه".كان "الغضب"، وهو مواطن صومالي، المعروف أيضًا باسم علي دهيري، قائدًا بارزًا لجماعة الشباب الإرهابية والمتحدث الرئيسي باسمها منذ مايو 2009، وقد صنفته وزارة الخارجية الأمريكية في 6 أغسطس/ آب 2021 على أنه إرهابي عالمي، وذلك عقب تصنيفها الحركة على أنها منظمة إرهابية عالمية في مارس 2008.طالع أيضا: الولايات المتحدة تعلن مكافآت مالية مقابل معلومات عن قادة حركة "الشباب"
https://sputnikarabic.ae/20220810/الولايات-المتحدة-تقول-إنها-قتلت-4-إرهابيين-في-الصومال-1066267889.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية, الصومال

السلطات الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم حركة الشباب الصومالي

16:48 GMT 28.02.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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أعلنت السلطات الأمريكية أنها رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن زعيم حركة الشباب الصومالي الإرهابية، علي محمد راجي
واشنطن- سبوتنيك. ووفق بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، قالت إن الولايات المتحدة تقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد مكان القائد الرئيسي لحركة الشباب الإرهابية، علي محمد راجي.
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وقال البيان إن "برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي، يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية زعيم حركة الشباب الرئيسي علي محمد راجي أو مكانه".
كان "الغضب"، وهو مواطن صومالي، المعروف أيضًا باسم علي دهيري، قائدًا بارزًا لجماعة الشباب الإرهابية والمتحدث الرئيسي باسمها منذ مايو 2009، وقد صنفته وزارة الخارجية الأمريكية في 6 أغسطس/ آب 2021 على أنه إرهابي عالمي، وذلك عقب تصنيفها الحركة على أنها منظمة إرهابية عالمية في مارس 2008.
طالع أيضا: الولايات المتحدة تعلن مكافآت مالية مقابل معلومات عن قادة حركة "الشباب"
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