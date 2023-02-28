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السلطات الكويتية تطلق "هوية العامل الذكية" لمواجهة "العمالة السائبة"
السلطات الكويتية تطلق "هوية العامل الذكية" لمواجهة "العمالة السائبة"
أطلقت السلطات الكويتية عبر تطبيق "هويتي" خدمة جديدة تتعلق بهوية العمال، وهي "هوية العامل الذكية". 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T13:02+0000
2023-02-28T13:02+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفق موقع "القبس" الكويتي، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بيانا اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أنها وفرت خدمة "هوية العامل الذكية" على التطبيق الإلكتروني "هويتي".ولفت البيان إلى أن الهيئة تستهدف من تلك الخدمة "تمكين الأسرة الكويتية من الاطلاع على بيانات العمالة قبل السماح لهم بتنفيذ أية أعمال، بهدف الحد من العمالة السائبة والغش التجاري".ولفتت إلى "ضرورة التأكد من هوية العامل ومهنته عبر الاطلاع على الهوية الإلكترونية قبل دخول المسكن والعمل فيه"، مشددة على "الاحتفاظ بنسخة من البيانات عبر مسح الـ (QR code) وذلك للرجوع لها عند الحاجة".طالع أيضا: قرار كويتي جديد بخصوص العمالة المنزلية
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

السلطات الكويتية تطلق "هوية العامل الذكية" لمواجهة "العمالة السائبة"

13:02 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /
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أطلقت السلطات الكويتية عبر تطبيق "هويتي" خدمة جديدة تتعلق بهوية العمال، وهي "هوية العامل الذكية".
ووفق موقع "القبس" الكويتي، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بيانا اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أنها وفرت خدمة "هوية العامل الذكية" على التطبيق الإلكتروني "هويتي".
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ولفت البيان إلى أن الهيئة تستهدف من تلك الخدمة "تمكين الأسرة الكويتية من الاطلاع على بيانات العمالة قبل السماح لهم بتنفيذ أية أعمال، بهدف الحد من العمالة السائبة والغش التجاري".

وناشدت الهيئة "جميع العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى تفعيل (هوية العامل) عبر تطبيق (هويتي) والاطلاع على بيانات إذن العمل والترخيص التجاري والعنوان التجاري للشركة المسجل عليها العامل".

ولفتت إلى "ضرورة التأكد من هوية العامل ومهنته عبر الاطلاع على الهوية الإلكترونية قبل دخول المسكن والعمل فيه"، مشددة على "الاحتفاظ بنسخة من البيانات عبر مسح الـ (QR code) وذلك للرجوع لها عند الحاجة".
طالع أيضا: قرار كويتي جديد بخصوص العمالة المنزلية
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