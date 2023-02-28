https://sputnikarabic.ae/20230228/الشرطة-الألمانية-إصابة-شخصين-إثر-إطلاق-نار-في-مدرسة-ابتدائية-شمال-غربي-ألمانيا-1074129650.html

إصابة شخصين إثر إطلاق نار في مدرسة ابتدائية شمال غربي ألمانيا

إصابة شخصين إثر إطلاق نار في مدرسة ابتدائية شمال غربي ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شخصين بجراح خطيرة إثر إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية في بلدة برامشه في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T10:40+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الشرطة المحلية في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر"، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار تسبب في إصابة شخصين بشكل بالغ ويهدد حياتهما، أحدهما يبلغ من العمر 17 سنة والآخر 82 عامًا.وأشارت صحيفة "بيلد" المحلية إلى أن الحادث جرى في السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش).كما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن الشرطة أوقفت مشتبها به وسيطرت على الوضع، دون إعلان عن دوافع الحادث.وتشهد ألمانيا زيادة في الدين العام الألماني، إذ أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر صرّح أن الدين العام زاد عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.و"غرد" الوزير الألماني قائلا: "لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021. هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون".وشدد في هذا الصدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع الثروة.

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