https://sputnikarabic.ae/20230228/الصين-محذرة-إذا-رفضت-أمريكا-تغيير-مسارها-بشأن-مسألة-تايوان-فستكون-هناك-عواقب-حقيقية-1074128328.html
الصين محذرة: إذا رفضت أمريكا تغيير مسارها بشأن مسألة تايوان فستكون هناك عواقب حقيقية
الصين محذرة: إذا رفضت أمريكا تغيير مسارها بشأن مسألة تايوان فستكون هناك عواقب حقيقية
حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أمريكا من المضي في الطريق الخاطئ بشأن مسألة تايوان ودعم استقلالها عن بكين. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T10:05+0000
2023-02-28T10:05+0000
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في إفادة صحفية: "لدينا رسالة واضحة لأمريكا، وهي لقد حان الوقت للتوقف عن السير على الحافة، واتباع تكتيكات تقطيع السلامي بشأن مسألة تايوان، وإذا رفضت أمريكا تغيير مسارها بشأن مسألة تايوان وسارت في المسار الخطأ، فستكون هناك عواقب حقيقية".وأكدت نينغ أن "مسألة تايوان هي أمر داخلي يخص الصين وشؤونها الداخلية، ولن تسمح لأي قوى خارجية بالتدخل بها،وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الصنيية، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الأزمة حول تايوان لن تكون شأنا داخليا للصين.هذا ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياتها بسبب تايوان، وتصاعد التوتر في أعقاب تحليق منطاد صيني فوق ولاية مونتانا، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين، التي من المفترض أن تكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات مع المنافس الرئيسي في العالم.هذا، وتصاعدت التوترات حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع آب/ أغسطس.وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية؛ وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.
https://sputnikarabic.ae/20230224/رصد-37-طائرة-و6-سفن-صينية-بالقرب-من-تايوان-1073961635.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين محذرة: إذا رفضت أمريكا تغيير مسارها بشأن مسألة تايوان فستكون هناك عواقب حقيقية
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حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أمريكا من المضي في الطريق الخاطئ بشأن مسألة تايوان ودعم استقلالها عن بكين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في إفادة صحفية: "لدينا رسالة واضحة لأمريكا، وهي لقد حان الوقت للتوقف عن السير على الحافة، واتباع تكتيكات تقطيع السلامي بشأن مسألة تايوان، وإذا رفضت أمريكا تغيير مسارها بشأن مسألة تايوان وسارت في المسار الخطأ، فستكون هناك عواقب حقيقية".
وأكدت نينغ أن "مسألة تايوان هي أمر داخلي يخص الصين وشؤونها الداخلية، ولن تسمح لأي قوى خارجية بالتدخل بها،
وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الصنيية
، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الأزمة حول تايوان لن تكون شأنا داخليا للصين.
واعتبرت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية" تصريحات بلينكين بأنها "غير مسؤولة وسخيفة".
هذا ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياتها بسبب تايوان
، وتصاعد التوتر في أعقاب تحليق منطاد صيني فوق ولاية مونتانا، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين، التي من المفترض أن تكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات مع المنافس الرئيسي في العالم.
هذا، وتصاعدت التوترات حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع آب/ أغسطس.
وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية؛ وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.