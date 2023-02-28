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المغرب... انتهاء مدة حالة الطوارئ الصحية دون تجديدها
المغرب... انتهاء مدة حالة الطوارئ الصحية دون تجديدها
لم تعلن الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في البلاد منذ 3 أعوام للتصدي لوباء كورونا، حيث ينتهي موعد آخر تمديد لها اليوم الثلاثاء. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T16:45+0000
2023-02-28T16:45+0000
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وكانت الحكومة المغربية تعلن تمديدها نهاية كل شهر منذ مارس/آذار 2020، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير/شباط الجاري من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.ومنذ أيام، أفاد موقع "هيسبريس"، بأنه على غير المتوقع، لم يتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي انعقد الخميس الماضي المصادقة على تمديد حالة الطوارئ الصحية.ومن المرتقب أن تنتهي اليوم الثلاثاء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي.وتراجع انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة في المملكة إذ بلغ أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وفق وزارة الصحة.وفي السياق، أعلن المكتب الوطني للمطارات أمس الإثنين، إعفاء المسافرين القادمين إلى المملكة من إبراز "البطاقة الصحية" الخاصة بكورونا.يشار إلى أن فرض حالة الطوارئ الصحية، أتاح للسلطات المغربية اتخاذ العديد من التدابير الاسثتنائية لمواجهة انتشار الوباء، مثل إغلاق الحدود أو الحجر الصحي أو منع التجمعات.
https://sputnikarabic.ae/20230215/الصحة-العالمية-إصابات-كورونا-تراجعت-بنسبة-92-خلال-الـ-28-يوما-الأخيرة-1073577424.html
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أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم العربي, الأخبار

المغرب... انتهاء مدة حالة الطوارئ الصحية دون تجديدها

16:45 GMT 28.02.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNAإجراءات طبية في المغرب بسبب تفشي فيروس "كورونا"
إجراءات طبية في المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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لم تعلن الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في البلاد منذ 3 أعوام للتصدي لوباء كورونا، حيث ينتهي موعد آخر تمديد لها اليوم الثلاثاء.
وكانت الحكومة المغربية تعلن تمديدها نهاية كل شهر منذ مارس/آذار 2020، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير/شباط الجاري من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.
ومنذ أيام، أفاد موقع "هيسبريس"، بأنه على غير المتوقع، لم يتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي انعقد الخميس الماضي المصادقة على تمديد حالة الطوارئ الصحية.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، قوله إن "عدم تمديد الحكومة حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم سيضع حدا لها ابتداء من 28 فبراير الجاري".

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15 فبراير, 21:30 GMT
ومن المرتقب أن تنتهي اليوم الثلاثاء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي.

وتراجع انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة في المملكة إذ بلغ أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وفق وزارة الصحة.

وفي السياق، أعلن المكتب الوطني للمطارات أمس الإثنين، إعفاء المسافرين القادمين إلى المملكة من إبراز "البطاقة الصحية" الخاصة بكورونا.

يشار إلى أن فرض حالة الطوارئ الصحية، أتاح للسلطات المغربية اتخاذ العديد من التدابير الاسثتنائية لمواجهة انتشار الوباء، مثل إغلاق الحدود أو الحجر الصحي أو منع التجمعات.
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