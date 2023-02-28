https://sputnikarabic.ae/20230228/الناتو-عضوية-أوكرانيا-في-التحالف-احتمال-بعيد-1074131622.html

"الناتو": عضوية أوكرانيا في التحالف "احتمال بعيد"

"الناتو": عضوية أوكرانيا في التحالف "احتمال بعيد"

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن عضوية أوكرانيا في الحلف " احتمال بعيد". 28.02.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

الناتو

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قال ستولتنبرغ خلال زيارة له لفنلندا: "اتفق أعضاء الناتو في وقت سابق، على أن تصبح أوكرانيا عضوا في تحالفنا، وفي نفس الوقت، هذا احتمال بعيد. المهم الآن هو ضمان الحفاظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة، لذلك يجب علينا دعم أوكرانيا".وفي السياق نفسه، قدمت فنلندا والسويد طلبات رسمية للانضمام إلى التحالف العسكري، ولكن للقيام بذلك يحتاجان إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الثلاثين في الناتو.ومن بين الدول الثلاثين، تأخرت الموافقة على عضوية البلدين في البرلمان المجري منذ يوليو/تموز من العام الماضي، وواجهت السويد اعتراضات من تركيا لإيوائها ما تعتبره أنقرة أعضاء في جماعات إرهابية.كان من المتوقع أن يصوت البرلمان المجري على السماح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى الناتو في أواخر العام الماضي، لكن العملية تأجلت عدة مرات بسبب ما وصفته الحكومة في بودابست بأجندة برلمانية مزدحمة، حيث صوت المشرعون على تشريع يهدف إلى الإفراج عن مليارات من الأموال المجمدة من الاتحاد الأوروبي.

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العالم, الناتو