https://sputnikarabic.ae/20230228/اليابان-تجمد-أصول-39-شخصا-و73-منظمة-من-روسيا-1074117607.html
اليابان تفرض عقوبات على 39 شخصا وأكثر من 70 كيانا روسيا
اليابان تفرض عقوبات على 39 شخصا وأكثر من 70 كيانا روسيا
قالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن طوكيو جمدت أصول 39 شخصا و73 منظمة من روسيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T03:52+0000
2023-02-28T03:52+0000
2023-02-28T03:53+0000
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وفُرضت العقوبات بشكل خاص على نائب وزير الدفاع الروسي فيكتور غوريميكين، وكبار المسؤولين في الإدارة الرئاسية الروسية ألكسندر خاريتشيف وبوريس رابوبورت.ويوم السبت الماضي 25 فبراير/شباط 2023، قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن حكومته ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا، تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية، تجديد قائمة المنظمات التي تحظر الصادرات إليها، توسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا، والتي يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة، تجميد أصول المنظمات المالية الروسية.وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنة تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول باهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/اليابان-تصعد-ضد-روسيا-بـ-4-إجراءات-جديدة-1073979044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, حظر, الحكومة اليابانية
روسيا, أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, حظر, الحكومة اليابانية
اليابان تفرض عقوبات على 39 شخصا وأكثر من 70 كيانا روسيا
03:52 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 03:53 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن طوكيو جمدت أصول 39 شخصا و73 منظمة من روسيا.
وفُرضت العقوبات بشكل خاص على نائب وزير الدفاع الروسي فيكتور غوريميكين، وكبار المسؤولين في الإدارة الرئاسية الروسية
ألكسندر خاريتشيف وبوريس رابوبورت.
وقالت الوزارة اليابانية، إن اليابان ستجمد أيضًا أصول تسعة أشخاص
من إدارات منطقة خيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في روسيا.
ويوم السبت الماضي 25 فبراير/شباط 2023، قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن حكومته ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا، تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية، تجديد قائمة المنظمات التي تحظر الصادرات إليها، توسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا، والتي يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة، تجميد أصول المنظمات المالية الروسية.
وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنة تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.
وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول باهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.