https://sputnikarabic.ae/20230228/انتفادات-حادة-لبايدن-في-أمريكا-بسبب-خطأ-فادح-ارتكبه-بزيارته-لأوكرانيا-1074144844.html
انتفادات حادة لبايدن في أمريكا بسبب "خطأ فادح" ارتكبه بزيارته لأوكرانيا
انتفادات حادة لبايدن في أمريكا بسبب "خطأ فادح" ارتكبه بزيارته لأوكرانيا
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، برنت إيستوود، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب خطأً فادحا من خلال زيارته لأوكرانيا، موضحا أن بايدن تجاهل تماما خروج... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:59+0000
2023-02-28T14:59+0000
2023-02-28T14:59+0000
العالم
انتقادات
جو بايدن
زيارة
أخبار أوكرانيا
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وكتب الضابط المتقاعد في مقال لموقع "19FortyFive" الأمريكي، "تفوق دونالد ترامب على جو بايدن بالوصول إلى مكان الحادث في أوهايو وأخذ معه دفعة من مياه الشرب للسكان المحليين. <...> قرر رئيس البيت الأبيض إرسال ممثله فقط من الإدارة ووزير النقل هناك. <…> من الواضح أن هذا خطأ كبير سيستغله الحزب الجمهوري وترامب".ووفقا لإيستوود، فإن الأمريكيين، بمن فيهم رئيس بلدية "شرق فلسطين" المتضررين من حالة الطوارئ، ترينت كونواي، كانوا غاضبين لأن بايدن سافر إلى كييف و"وزع ملايين الدولارات من اليسار واليمين"، لكنه لم يعير الاهتمام الواجب لحكومة كبيرة. - على نطاق كارثة من صنع الإنسان في بلده. ووصف العمدة سلوك الرئيس هذا بأنه "أقوى صفعة على الوجه"، مؤكدا أنه لا يكترث للشعب الأمريكي.وخرج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره يوم 3 فبراير/شباط الجاري، في ولاية أوهايو. وانفجرت المواد الكيميائية المتسربة واحترقت وأفرغت ملوثات سامة في الهواء والماء والتربة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, انتقادات, جو بايدن, زيارة, أخبار أوكرانيا
العالم, انتقادات, جو بايدن, زيارة, أخبار أوكرانيا
انتفادات حادة لبايدن في أمريكا بسبب "خطأ فادح" ارتكبه بزيارته لأوكرانيا
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صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، برنت إيستوود، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب خطأً فادحا من خلال زيارته لأوكرانيا، موضحا أن بايدن تجاهل تماما خروج قطار يحمل مواد كيميائية شديدة السمية عن مساره في ولاية أوهايو.
وكتب الضابط
المتقاعد في مقال لموقع "19FortyFive" الأمريكي، "تفوق دونالد ترامب على جو بايدن بالوصول إلى مكان الحادث في أوهايو وأخذ معه دفعة من مياه الشرب للسكان المحليين. <...> قرر رئيس البيت الأبيض إرسال ممثله فقط من الإدارة ووزير النقل هناك. <…> من الواضح أن هذا خطأ كبير سيستغله الحزب الجمهوري وترامب".
ووفقا لإيستوود، فإن الأمريكيين، بمن فيهم رئيس بلدية "شرق فلسطين" المتضررين من حالة الطوارئ، ترينت كونواي، كانوا غاضبين لأن بايدن سافر إلى كييف و"وزع ملايين الدولارات من اليسار واليمين"، لكنه لم يعير الاهتمام الواجب لحكومة كبيرة. - على نطاق كارثة من صنع الإنسان في بلده. ووصف العمدة سلوك الرئيس هذا بأنه "أقوى صفعة على الوجه"، مؤكدا أنه لا يكترث للشعب الأمريكي.
وخرج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره يوم 3 فبراير/شباط الجاري، في ولاية أوهايو. وانفجرت المواد الكيميائية المتسربة واحترقت وأفرغت ملوثات سامة في الهواء والماء والتربة.