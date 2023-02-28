https://sputnikarabic.ae/20230228/باحث-أمريكي-كبير-يحدد-الطرف-الخاسر-في-الأزمة-الأوكرانية-1074145403.html
باحث أمريكي كبير يحدد الطرف الخاسر في الأزمة الأوكرانية
باحث أمريكي كبير يحدد الطرف الخاسر في الأزمة الأوكرانية
صرح أستاذ الاقتصاد الأمريكي ريتشارد وولف، أن أوكرانيا هُزمت بالفعل بسبب انهيار الاقتصاد وفقدان جزء كبير من الأراضي. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:13+0000
2023-02-28T15:13+0000
2023-02-28T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
أخبار أوكرانيا
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وكتب ريتشارد وولف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء " الآن تسيطر روسيا على جزء كبير من أراضي أوكرانيا السابقة. الاقتصاد الأوكراني مدمر ويعتمد الآن على الولايات المتحدة".وخلص وولف إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها أرسلوا حوالي 120 مليارا إلى أوكرانيا، لكن نصيب الأسد من هذا المبلغ ذهب إلى الإنفاق العسكري.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا
العالم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا
باحث أمريكي كبير يحدد الطرف الخاسر في الأزمة الأوكرانية
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صرح أستاذ الاقتصاد الأمريكي ريتشارد وولف، أن أوكرانيا هُزمت بالفعل بسبب انهيار الاقتصاد وفقدان جزء كبير من الأراضي.
وكتب ريتشارد وولف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء " الآن تسيطر روسيا على جزء كبير من أراضي أوكرانيا السابقة. الاقتصاد الأوكراني مدمر ويعتمد الآن على الولايات المتحدة".
ووفقا للخبير، تخسر كييف من حيث القيمة النسبية والمطلقة. قبل الصراع، كان الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية حوالي 200 مليار دولار؛ وبعد عام، انخفض بنسبة 30 في المائة (60 مليار).
وخلص وولف إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها أرسلوا حوالي 120 مليارا إلى أوكرانيا، لكن نصيب الأسد من هذا المبلغ ذهب إلى الإنفاق العسكري.