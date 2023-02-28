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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/باحث-أمريكي-كبير-يحدد-الطرف-الخاسر-في-الأزمة-الأوكرانية-1074145403.html
باحث أمريكي كبير يحدد الطرف الخاسر في الأزمة الأوكرانية
باحث أمريكي كبير يحدد الطرف الخاسر في الأزمة الأوكرانية
صرح أستاذ الاقتصاد الأمريكي ريتشارد وولف، أن أوكرانيا هُزمت بالفعل بسبب انهيار الاقتصاد وفقدان جزء كبير من الأراضي. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:13+0000
2023-02-28T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
أخبار أوكرانيا
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وكتب ريتشارد وولف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء " الآن تسيطر روسيا على جزء كبير من أراضي أوكرانيا السابقة. الاقتصاد الأوكراني مدمر ويعتمد الآن على الولايات المتحدة".وخلص وولف إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها أرسلوا حوالي 120 مليارا إلى أوكرانيا، لكن نصيب الأسد من هذا المبلغ ذهب إلى الإنفاق العسكري.
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العالم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا
العالم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا

باحث أمريكي كبير يحدد الطرف الخاسر في الأزمة الأوكرانية

15:13 GMT 28.02.2023
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
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صرح أستاذ الاقتصاد الأمريكي ريتشارد وولف، أن أوكرانيا هُزمت بالفعل بسبب انهيار الاقتصاد وفقدان جزء كبير من الأراضي.
وكتب ريتشارد وولف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء " الآن تسيطر روسيا على جزء كبير من أراضي أوكرانيا السابقة. الاقتصاد الأوكراني مدمر ويعتمد الآن على الولايات المتحدة".
ووفقا للخبير، تخسر كييف من حيث القيمة النسبية والمطلقة. قبل الصراع، كان الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية حوالي 200 مليار دولار؛ وبعد عام، انخفض بنسبة 30 في المائة (60 مليار).
وخلص وولف إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها أرسلوا حوالي 120 مليارا إلى أوكرانيا، لكن نصيب الأسد من هذا المبلغ ذهب إلى الإنفاق العسكري.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
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