عربي
https://sputnikarabic.ae/20230228/باكستان-قرار-باعتقال-رئيس-الوزراء-السابق-عمران-خان-لمحاكمته-بتهم-فساد-1074144747.html
باكستان... قرار باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته بتهم فساد
باكستان... قرار باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته بتهم فساد
أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:54+0000
2023-02-28T14:54+0000
باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0a/1061041906_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_a44c11c0d0554f7424612a70bbc2741e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان".وأضافت أن "أنصار خان تجمعوا بكثافة خارج مبنى المحكمة لدعمه".وأشارت الصحيفة إلى أن خان اتُهم ببيع هدايا حكومية من مستودع توشاخانا بأضعاف سعرها من أجل التربح.و"توشاخانا" هي دائرة حكومية لحفظ الهدايا التي يتلقاها رجال الدولة من الدول الأجنبية، فيما يتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها.يذكر أنه في 9 أبريل/ نيسان 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا مقابل لا شيء.
https://sputnikarabic.ae/20230125/عمران-خان-يعرب-عن-ثقته-بالفوز-في-الانتخابات-الباكستانية-المقبلة-1072687261.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0a/1061041906_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bfadb74a88dd06a0c556cc5ae376158.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

باكستان... قرار باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته بتهم فساد

14:54 GMT 28.02.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
تابعنا عبرTelegram
أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان".

وأضافت أن "أنصار خان تجمعوا بكثافة خارج مبنى المحكمة لدعمه".
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
عمران خان يعرب عن ثقته بالفوز في الانتخابات الباكستانية المقبلة
25 يناير, 10:01 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن خان اتُهم ببيع هدايا حكومية من مستودع توشاخانا بأضعاف سعرها من أجل التربح.

و"توشاخانا" هي دائرة حكومية لحفظ الهدايا التي يتلقاها رجال الدولة من الدول الأجنبية، فيما يتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها.

يذكر أنه في 9 أبريل/ نيسان 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا مقابل لا شيء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала