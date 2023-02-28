https://sputnikarabic.ae/20230228/باكستان-قرار-باعتقال-رئيس-الوزراء-السابق-عمران-خان-لمحاكمته-بتهم-فساد-1074144747.html

باكستان... قرار باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته بتهم فساد

باكستان... قرار باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته بتهم فساد

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T14:54+0000

2023-02-28T14:54+0000

2023-02-28T14:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان".وأضافت أن "أنصار خان تجمعوا بكثافة خارج مبنى المحكمة لدعمه".وأشارت الصحيفة إلى أن خان اتُهم ببيع هدايا حكومية من مستودع توشاخانا بأضعاف سعرها من أجل التربح.و"توشاخانا" هي دائرة حكومية لحفظ الهدايا التي يتلقاها رجال الدولة من الدول الأجنبية، فيما يتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها.يذكر أنه في 9 أبريل/ نيسان 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا مقابل لا شيء.

https://sputnikarabic.ae/20230125/عمران-خان-يعرب-عن-ثقته-بالفوز-في-الانتخابات-الباكستانية-المقبلة-1072687261.html

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