https://sputnikarabic.ae/20230228/برلماني-سوري-نحن-أمام-مهمة-صعبة-ونحتاج-دعما-دوليا-لتخطي-أزمة-الزلزال-1074144529.html
برلماني سوري: نحن أمام مهمة صعبة ونحتاج دعما دوليا لتخطي أزمة الزلزال
برلماني سوري: نحن أمام مهمة صعبة ونحتاج دعما دوليا لتخطي أزمة الزلزال
نناقش في هذه الحلقة: الغرب يهدد بالضغط على كييف إذا لم تحقق نجاحا ميدانيا، إيران تعارض بشكل قاطع توسع حلف شمال الأطلسي، وزير الخارجية المصري يبحث في أنقرة... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:49+0000
2023-02-28T14:49+0000
2023-02-28T14:49+0000
راديو
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برلماني سوري: نحن أمام مهمة صعبة ونحتاج دعما دوليا لتخطي أزمة الزلزال
برلماني سوري: نحن أمام مهمة صعبة ونحتاج دعما دوليا لتخطي أزمة الزلزال
تأثر الاقتصاد التركي والسوري بالزلزال الذي ضرب البلدين حيث قدر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة في تركيا بـ 34.2 مليار دولار، وقد يكون إجمالي تكاليف إعادة الإعمار ضعف هذا المبلغ.حول تأثر الدولة السورية، قال عضو مجلس الشعب السوري، صفوان القربي لـ"بلا قيود":وأضاف القربي:مستشار مصري: الاستقرار السياسي بين بلادنا وتركيا يؤثر إيجابا على التبادل التجاري والمنفعة المشتركةيلعب التقارب المصري- التركي دورا مهما جدّا في الساحة الإقليمية والدولية، ويبدو أنّ قطار تطبيع العلاقات بين البلدين قد بدأ بشكل فعلي، بعد اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجية المصري، سامح شكري والتركي مولود جاويش أوغلو، وعبر شكري خلالها عن تضامن القيادة والحكومة والشعب في مصر مع تركيا، واستمرار المساعدات لدعمها وشعبها الشقيق.حول هذا الموضوع، قال المحامي المستشار في الاستئناف العالي ومجلس الدولة المصري، رائف عادل لـ "بلا قيــود":وأشار المستشار عادل إلى أنّالتفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
برلماني سوري: نحن أمام مهمة صعبة ونحتاج دعما دوليا لتخطي أزمة الزلزال
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نناقش في هذه الحلقة: الغرب يهدد بالضغط على كييف إذا لم تحقق نجاحا ميدانيا، إيران تعارض بشكل قاطع توسع حلف شمال الأطلسي، وزير الخارجية المصري يبحث في أنقرة التعاون الثنائي، الزلزال يعمق الأزمة الاقتصادية في تركيا وسوريا، تقارب قطري مصري وتعاون ثنائي في مجالات عدة.
تأثر الاقتصاد التركي والسوري بالزلزال الذي ضرب البلدين حيث قدر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة في تركيا بـ 34.2 مليار دولار، وقد يكون إجمالي تكاليف إعادة الإعمار ضعف هذا المبلغ.
حول تأثر الدولة السورية، قال عضو مجلس الشعب السوري، صفوان القربي لـ"بلا قيود":
"الزلزال زاد وجعا على وجع جديد، فنحن ما زلنا تحت وطأة الحرب على سوريا، ربما هذه الحادثة تسببت بهزة أخلاقية، وربما أيقظت الملف السوري وأعادته إلى الواجهة من جديد، حاليا ربما تجاوزنا المرحلة الإغاثية بقسمها الأول، وفتحنا ملفات أخرى أكثر وجعا، أولها الإيواء والإيجارات، والمساكن البديلة، هناك دمار كبير حصل ومنازل غير صالحة للسكن، ولدينا لجان فنية للكشف على هذه الأبنية، نحن أمام مهمة صعبة، لكن هناك الكثير من الفعاليات الشعبية التي قدمت معونة سكن لمدة أشهر، ولدينا للأسف مخالفين، وارتفاع في الإيجارات، لأن الحاجة فرضت الأرقام الجديدة، لهذا نحتاج إلى قراءة أسرع وأنشط وأكبر للحالة السورية".
"لايمكن فصل دمار الحرب عن دمار الزلزال، لأن رؤية إعادة الاعمار يجب أن تكون موحدة، ويجب وضع قاعدة بيانات للمتضريين وترتيبها بشكل فوري، طبعا لدى وزارة الإسكان والأوقاف بعض المشاريع السكنية وهناك محاولات لاستقبال المتضررين فيها، ومنها في الضواحي بالشيخ سعيد، لكن جغرافيا بعيدة جدا، وللأسف تبقى الحلول الإسعافية متعثرة لأننا نحتاج لأموال وهذا ملف طويل الأمد يحتاج إلى خبرات وتخصصات ودعم دولي وعربي، ودعم الاقتصاد الذي يصطدم بالحصار والعقوبات التي منعت حصول سوريا على تقنيات حديثة تسرع عملية بناء المنازل، ولم تفرج على الأموال السورية المجمدة في الخارج التي نحن بأمس الحاجة إليها، فرفع العقوبات وهمي وإعلامي فقط، لذلك هي حتما تعيق إيجاد حلول عاجلة، ربما التعويض المادي حاليا أسهل وسيلة، وبالطبع غرف الصناعة والتجارة في حلب تقدم مساعدة سكن إغاثية، لكن نحتاج الصين وروسيا ودول الجوار بعيدا عن الإجراءات البطيئة الإيقاع، ووضع أطر تنفيذية سريعة، نحتاج إلى ديناميكية، خاصة وأنه لايوجد وثائق ثبوتية لدى المتضررين، حاليا ننتظر الخطة الوطنية لما بعد الزلزال لأن الحكومة تقول إنها أنجزتها، ونحن سنناقشها في مجلس الشعب بكل جرأة ومسؤولية مع تقديرنا لحراجة الموقف".
مستشار مصري: الاستقرار السياسي بين بلادنا وتركيا يؤثر إيجابا على التبادل التجاري والمنفعة المشتركة
يلعب التقارب المصري- التركي دورا مهما جدّا في الساحة الإقليمية والدولية، ويبدو أنّ قطار تطبيع العلاقات بين البلدين قد بدأ بشكل فعلي، بعد اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجية المصري، سامح شكري والتركي مولود جاويش أوغلو، وعبر شكري خلالها عن تضامن القيادة والحكومة والشعب في مصر مع تركيا، واستمرار المساعدات لدعمها وشعبها الشقيق.
حول هذا الموضوع، قال المحامي المستشار في الاستئناف العالي ومجلس الدولة المصري، رائف عادل لـ "بلا قيــود":
"إنّ تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا له أهمية بالغة على كلا البلدين وعلى المنطقة، وهذه العلاقات تاريخية إن كانت سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، ومنذ السنة الماضية كانت هناك مؤشرات لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توجت بلقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان في مونديال قطر، ومن الناحية الاقتصادية فهناك شراكات مهمة جدا بينهما، فالصادرات المصرية إلى تركيا بلغت 8% من حجم الصادرات لدول العالم، وأيضا الواردات التركية بلغت 3 مليار دولار، وواردات مصر من تركيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا".
وأشار المستشار عادل إلى أنّ
"عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في هذا التوقيت مهمة جدّا، فهما لاعبان أساسيان في عدة ملفات أقليمية، منها ملف الطاقة والملف الليبي والصراع بين الأطراف هناك وحتى العلاقات ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحتى التوتر في سوريا، وبالتالي فإنّ وجود تفاهمات بين مصر وتركيا سيثمر بفوائد للدولتين، وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية، ففي حالة الاستقرار السياسي سيؤثر إيجابا على التبادل التجاري والمنفعة المشتركة بينهما ستتضاعف".
التفاصيل في الملف الصوتي....