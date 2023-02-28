https://sputnikarabic.ae/20230228/بعد-وعود-كوهين-لكييف-السفير-الأوكراني-لدى-تل-أبيب-نتطلع-إلى-وفاء-إسرائيل-بالتزامتها-لنا-1074153489.html

بعد وعود كوهين لكييف… السفير الأوكراني لدى تل أبيب: نتطلع إلى وفاء إسرائيل بالتزامتها لنا

بعد وعود كوهين لكييف… السفير الأوكراني لدى تل أبيب: نتطلع إلى وفاء إسرائيل بالتزامتها لنا

أعرب السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغين كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه إلى وفاء إسرائيل بالتزامها تجاه بلاده. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T17:33+0000

2023-02-28T17:33+0000

2023-02-28T17:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيلي كوهين

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

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ونشر كورنيتشوك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، قد تعهد خلال زيارته إلى كييف الأسبوع قبل الماضي، بمنح أوكرانيا قرضا إسرائيليا قيمته 200 مليون دولار.وأفاد يفغين كورنيتشوك بأن إسرائيل قد وعدت أوكرانيا بنقل أجهزة إنذار ومعدات لتحييد الألغام ووقف ترحيل الأوكرانيين من إسرائيل، معربا عن تطلع بلاده إلى الوفاء بما أعلنت عنه من قبل.ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد وصل إلى كييف، في السادس عشر من الشهر الجاري، في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.وكانت إسرائيل قد نأت بنفسها عن تقديم دعم عسكري لأوكرانيا رغم مناشدة الأخيرة تل أبيب أكثر من مرة بتزويدها بما في ذلك بمنظومة الدفاع الجوي، القبة الحديدية.إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تولى مهام منصبه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بلاده تدرس تزويد كييف بمساعدات عسكرية، لكنها لم تتخذ القرار بعد.يذكر أن زيارة كوهين للعاصمة كييف تعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط من العام الماضي.وأعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، أن إسرائيل مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا رغبت كييف وموسكو في ذلك.وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في 5 فبراير/ شباط، الذي بذل مساع تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك المحاولات. وقال في مقابلة صحفية: "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات، مشيرا إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.

https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يزور-ضواحي-كييف-فيديو-وصور-1073606407.html

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إيلي كوهين, إسرائيل, أخبار أوكرانيا