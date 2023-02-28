https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-الغرب-لم-يتردد-أبدا-في-استخدام-المتطرفين-لصالحه-فيديو-1074143938.html
بوتين: الغرب لم يتردد أبدا في استخدام المتطرفين لصالحه... فيديو
بوتين: الغرب لم يتردد أبدا في استخدام المتطرفين لصالحه... فيديو
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب لم يتردد أبدًا في استخدام المتطرفين لصالحه، وأنه استخدم دائمًا ما هو في متناول اليد ضد روسيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:46+0000
2023-02-28T14:46+0000
2023-02-28T14:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073818248_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_fb204bdfde32323df7dd2f48d5e3e2cc.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، مكرس لتلخيص عمل الجهاز في عام 2022 : "نحن نعلم أنهم (في الغرب) لم يترددوا قط في استخدام كل من الراديكاليين والمتطرفين على السواء، في مصلحتهم، على الرغم من كل التصريحات الرنانة حول مكافحة الإرهاب الدولي. هم يستخدمون دومًا ما هو في متناول اليد، ما يمكن استخدامه يستخدمونه دائمًا ضدنا. كان هذا هو الحال دائمًا وهو كذلك الآن".وأشار بوتين إلى أن الغرب لديه تطلعات لإحياء خلايا المتطرفين والإرهابيين على أراضي روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس سيكون خلف أبواب مغلقة.جدير بالذكر، أن مكافحة الإرهاب تتخذ أهمية خاصة، في الوقت الذي تخوض فيه روسيا صراعا وجوديا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ويتطلب من روسيا، قيادة وشعبًا، اتخاذ تدابير استثنائية لإحباط أنشطة الخلايا النائمة لبعض الجماعات الإرهابية مثل "حزب التحرير" وتنظيم "داعش" (المحظورين في روسيا).وتتضمن الأنشطة الإرهابية، محاولات استهداف مشاريع البنية التحتية في روسيا، بالتنسيق مع مجموعات التخريب الأوكرانية، واستغلال ظروف العملية العسكرية الخاصة، لتجنيد الناس في صفوف الجماعات الإرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-وحدات-الأمن-الفيدرالي-نفذت-مهام-معقدة-وغير-تقليدية-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1074139128.html
https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يجب-دعم-القوات-بجميع-أنواع-الأسلحة-وتقوية-الاستطلاع-فيديو-1074137099.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073818248_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_440374f2de9e1cb1118858ae64e87309.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: الغرب لم يتردد أبدا في استخدام المتطرفين لصالحه... فيديو
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب لم يتردد أبدًا في استخدام المتطرفين لصالحه، وأنه استخدم دائمًا ما هو في متناول اليد ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية لجهاز
الأمن الفدرالي الروسي، مكرس لتلخيص عمل الجهاز في عام 2022 : "نحن نعلم أنهم (في الغرب) لم يترددوا قط في استخدام كل من الراديكاليين والمتطرفين على السواء، في مصلحتهم، على الرغم من كل التصريحات الرنانة حول مكافحة الإرهاب الدولي. هم يستخدمون دومًا ما هو في متناول اليد، ما يمكن استخدامه يستخدمونه دائمًا ضدنا. كان هذا هو الحال دائمًا وهو كذلك الآن".
وأشار بوتين إلى أن الغرب لديه تطلعات لإحياء خلايا المتطرفين والإرهابيين على أراضي روسيا الاتحادية.
ولفت بوتين، إلى أن مواجهة التهديد الإرهابي لا تزال مهمة ملحة، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي، ارتفع عدد الجرائم من هذا القبيل، ومن الواضح أنها مرتبطة بمحاولات نظام كييف لاستخدام أساليب إرهابية. نحن ندرك ذلك جيدًا، وقد استخدموا (هذه الأساليب) في دونباس".
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس سيكون خلف أبواب مغلقة.
جدير بالذكر، أن مكافحة الإرهاب تتخذ أهمية خاصة، في الوقت الذي تخوض فيه روسيا صراعا وجوديا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ويتطلب من روسيا، قيادة وشعبًا، اتخاذ تدابير استثنائية لإحباط أنشطة الخلايا النائمة لبعض الجماعات الإرهابية مثل "حزب التحرير" وتنظيم "داعش" (المحظورين في روسيا).
وتتضمن الأنشطة الإرهابية، محاولات استهداف مشاريع البنية التحتية في روسيا، بالتنسيق مع مجموعات التخريب الأوكرانية، واستغلال ظروف العملية العسكرية الخاصة، لتجنيد الناس في صفوف الجماعات الإرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية.