https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-الغرب-لم-يتردد-أبدا-في-استخدام-المتطرفين-لصالحه-فيديو-1074143938.html

بوتين: الغرب لم يتردد أبدا في استخدام المتطرفين لصالحه... فيديو

بوتين: الغرب لم يتردد أبدا في استخدام المتطرفين لصالحه... فيديو

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب لم يتردد أبدًا في استخدام المتطرفين لصالحه، وأنه استخدم دائمًا ما هو في متناول اليد ضد روسيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T14:46+0000

2023-02-28T14:46+0000

2023-02-28T14:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، مكرس لتلخيص عمل الجهاز في عام 2022 : "نحن نعلم أنهم (في الغرب) لم يترددوا قط في استخدام كل من الراديكاليين والمتطرفين على السواء، في مصلحتهم، على الرغم من كل التصريحات الرنانة حول مكافحة الإرهاب الدولي. هم يستخدمون دومًا ما هو في متناول اليد، ما يمكن استخدامه يستخدمونه دائمًا ضدنا. كان هذا هو الحال دائمًا وهو كذلك الآن".وأشار بوتين إلى أن الغرب لديه تطلعات لإحياء خلايا المتطرفين والإرهابيين على أراضي روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس سيكون خلف أبواب مغلقة.جدير بالذكر، أن مكافحة الإرهاب تتخذ أهمية خاصة، في الوقت الذي تخوض فيه روسيا صراعا وجوديا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ويتطلب من روسيا، قيادة وشعبًا، اتخاذ تدابير استثنائية لإحباط أنشطة الخلايا النائمة لبعض الجماعات الإرهابية مثل "حزب التحرير" وتنظيم "داعش" (المحظورين في روسيا).وتتضمن الأنشطة الإرهابية، محاولات استهداف مشاريع البنية التحتية في روسيا، بالتنسيق مع مجموعات التخريب الأوكرانية، واستغلال ظروف العملية العسكرية الخاصة، لتجنيد الناس في صفوف الجماعات الإرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية.

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