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https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يوقع-قانونا-حول-لغة-الدولة-يشمل-عدم-جواز-استخدام-المفردات-الأجنبية-إلا-في-حالة-محددة-1074153259.html
بوتين يوقع قانونا حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية إلا في حالة محددة
بوتين يوقع قانونا حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية إلا في حالة محددة
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية باستثناء تلك، التي ليست لها نظائر في اللغة... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T17:24+0000
2023-02-28T17:24+0000
روسيا
قانون
اللغة الروسية
حظر
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوثيقة إلى أن القانون يُحسِّن آليات ضمان مكانة اللغة الروسية كلغة الدولة في جميع أنحاء البلاد، ويراقب التزام المسؤولين في الهيئات والمنظمات والمواطنين الروس بقواعد اللغة الأدبية الروسية الحديثة.وأوضحت الوثيقة الأماكن والحالات الواجب فيها استخدام لغة روسية خالية من أي مفردات أجنبية على اعتبارها لغة الدولة.كما تضمنت الوثيقة معلومات وشرحا مفصلا لمستهلكي السلع والأعمال والخدمات، فضلا عن التعليم ونظم المعلومات الحكومية والبلديات.
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روسيا, قانون, اللغة الروسية, حظر
روسيا, قانون, اللغة الروسية, حظر

بوتين يوقع قانونا حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية إلا في حالة محددة

17:24 GMT 28.02.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . POOL
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية باستثناء تلك، التي ليست لها نظائر في اللغة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوثيقة إلى أن القانون يُحسِّن آليات ضمان مكانة اللغة الروسية كلغة الدولة في جميع أنحاء البلاد، ويراقب التزام المسؤولين في الهيئات والمنظمات والمواطنين الروس بقواعد اللغة الأدبية الروسية الحديثة.
وقدمت الوثيقة مفاهيم مثل القواميس وقواعد النحو والكتب والمراجع التي تحدد معايير اللغة الأدبية الروسية الحديثة.
وأوضحت الوثيقة الأماكن والحالات الواجب فيها استخدام لغة روسية خالية من أي مفردات أجنبية على اعتبارها لغة الدولة.
كما تضمنت الوثيقة معلومات وشرحا مفصلا لمستهلكي السلع والأعمال والخدمات، فضلا عن التعليم ونظم المعلومات الحكومية والبلديات.
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