https://sputnikarabic.ae/20230228/تركيا-تعلن-عودة-42-ألف-سوري-لبلادهم-عقب-الزلزال-1074148911.html
تركيا تعلن عودة 42 ألف سوري لبلادهم عقب الزلزال
تركيا تعلن عودة 42 ألف سوري لبلادهم عقب الزلزال
أعلنت السلطات التركية، عودة 42 ألف سوري تقريبا لبلادهم طواعية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:49+0000
2023-02-28T15:49+0000
2023-02-28T15:49+0000
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جاء ذلك في تصريحات، اليوم الثلاثاء، لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إنه لا صحة لمزاعم حدوث هجرة نحو تركيا من سوريا، مؤكدا أنه "ظهرت هكذا شائعات، وهي غير صحيحة".وأضاف أكار: "عاد قرابة 42 ألف سوري مقيم في تركيا من تلقاء أنفسهم إلى بلدهم".وأشار المسؤول التركي إلى أن العائدين ممن فقدوا منازلهم وأقاربهم وأطفالهم وأرادوا العودة إلى بلادهم.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, هزة أرضبة, العالم العربي
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, هزة أرضبة, العالم العربي
تركيا تعلن عودة 42 ألف سوري لبلادهم عقب الزلزال
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أعلنت السلطات التركية، عودة 42 ألف سوري تقريبا لبلادهم طواعية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري.
جاء ذلك في تصريحات، اليوم الثلاثاء، لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الوزير التركي إنه لا صحة لمزاعم حدوث هجرة نحو تركيا من سوريا، مؤكدا أنه "ظهرت هكذا شائعات، وهي غير صحيحة".
وأضاف أكار: "عاد قرابة 42 ألف سوري مقيم في تركيا من تلقاء أنفسهم إلى بلدهم".
وأشار المسؤول التركي إلى أن العائدين ممن فقدوا منازلهم
وأقاربهم وأطفالهم وأرادوا العودة إلى بلادهم.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات
الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.