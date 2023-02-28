https://sputnikarabic.ae/20230228/جزاء-سينيمار-ماسك-يطرد-موظفة-متفانية-كانت-تنام-في-مقر-تويتر-1074143069.html

"جزاء سينيمار"... ماسك يطرد موظفة متفانية كانت تنام في مقر "تويتر"

"جزاء سينيمار"... ماسك يطرد موظفة متفانية كانت تنام في مقر "تويتر"

شملت إجراءات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في شركة "تويتر"، تسريح الموظفة التي وصفت بالمتفانية في عملها. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T14:36+0000

2023-02-28T14:36+0000

2023-02-28T14:40+0000

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطرد شمل مديرة إدارة المنتجات، استير كروفورد، التي وصفتها بالموظفة المتفانية، علما بأنها قادت إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة الثمن، في بداية عهد ماسك.ولم تغير كروفورد من لقبها على حسابها بموقع "تويتر"، حتى ليل الاثنين الثلاثاء، لكنها غردت بكلام يقول ضمنيا إنه جرى تسريحها.وكتبت أن أسوأ شيء حدث لها، وهي تعمل على تطوير "تويتر"، أن تفاؤلها وعملها الجاد كانا خطأ.وكانت كروفورد قد لفتت الأنظار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما دعمت توجه ماسك الجديد في "تويتر" والتقطت صورة لها تظهرها نائمة فوق بطانية على أرضية مكتب "تويتر" في أواخر 2022، بسبب تراكم العمل عليها.هذا وشبه بعض المتابعين أن نهاية الموظفة تشبه كثيرا قصة المعماري سينمار، الذي انتهى من بناء القصر الذي سمي بالخورنق على أتم ما يكون، بطلب من ملك الحيرة النعمان بن امرء القيس بن عمر اللخمى، فاستعرض النعمان القصر وطاف بأرجائه، وبعد محادثة قصيرة مع سنمار، أمر رجاله بإلقاء سنمار من أعلى القصر فسقط سنمار وقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: جزاني لا جزاه الله خيرًا إن النعمان شرا جزاني رصصت بنيانه عشرين حجة أتممته عنه رماني.وأعلن "تويتر" في وقت سابق، هذا الأسبوع، فصل 200 موظف يشكلون نحو 10 في المئة من قوته العاملة المتبقية.

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