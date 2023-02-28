عربي
https://sputnikarabic.ae/20230228/جزاء-سينيمار-ماسك-يطرد-موظفة-متفانية-كانت-تنام-في-مقر-تويتر-1074143069.html
"جزاء سينيمار"... ماسك يطرد موظفة متفانية كانت تنام في مقر "تويتر"
"جزاء سينيمار"... ماسك يطرد موظفة متفانية كانت تنام في مقر "تويتر"
شملت إجراءات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في شركة "تويتر"، تسريح الموظفة التي وصفت بالمتفانية في عملها. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:36+0000
2023-02-28T14:40+0000
العالم
منوعات
تويتر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062244027_0:256:3163:2035_1920x0_80_0_0_f012939f2a99d74e4245547a3d88513f.jpg
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطرد شمل مديرة إدارة المنتجات، استير كروفورد، التي وصفتها بالموظفة المتفانية، علما بأنها قادت إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة الثمن، في بداية عهد ماسك.ولم تغير كروفورد من لقبها على حسابها بموقع "تويتر"، حتى ليل الاثنين الثلاثاء، لكنها غردت بكلام يقول ضمنيا إنه جرى تسريحها.وكتبت أن أسوأ شيء حدث لها، وهي تعمل على تطوير "تويتر"، أن تفاؤلها وعملها الجاد كانا خطأ.وكانت كروفورد قد لفتت الأنظار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما دعمت توجه ماسك الجديد في "تويتر" والتقطت صورة لها تظهرها نائمة فوق بطانية على أرضية مكتب "تويتر" في أواخر 2022، بسبب تراكم العمل عليها.هذا وشبه بعض المتابعين أن نهاية الموظفة تشبه كثيرا قصة المعماري سينمار، الذي انتهى من بناء القصر الذي سمي بالخورنق على أتم ما يكون، بطلب من ملك الحيرة النعمان بن امرء القيس بن عمر اللخمى، فاستعرض النعمان القصر وطاف بأرجائه، وبعد محادثة قصيرة مع سنمار، أمر رجاله بإلقاء سنمار من أعلى القصر فسقط سنمار وقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: جزاني لا جزاه الله خيرًا إن النعمان شرا جزاني رصصت بنيانه عشرين حجة أتممته عنه رماني.وأعلن "تويتر" في وقت سابق، هذا الأسبوع، فصل 200 موظف يشكلون نحو 10 في المئة من قوته العاملة المتبقية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062244027_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_c38f4d5ed2395a2b581e6f5f3686882c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منوعات, تويتر
العالم, منوعات, تويتر

"جزاء سينيمار"... ماسك يطرد موظفة متفانية كانت تنام في مقر "تويتر"

14:36 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 14:40 GMT 28.02.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYموقع "تويتر" للتغريدات
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
شملت إجراءات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في شركة "تويتر"، تسريح الموظفة التي وصفت بالمتفانية في عملها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطرد شمل مديرة إدارة المنتجات، استير كروفورد، التي وصفتها بالموظفة المتفانية، علما بأنها قادت إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة الثمن، في بداية عهد ماسك.
ولم تغير كروفورد من لقبها على حسابها بموقع "تويتر"، حتى ليل الاثنين الثلاثاء، لكنها غردت بكلام يقول ضمنيا إنه جرى تسريحها.
وكتبت أن أسوأ شيء حدث لها، وهي تعمل على تطوير "تويتر"، أن تفاؤلها وعملها الجاد كانا خطأ.

وكتبت كروفورد عبر حسابها على "تويتر"، "أسوأ شيء يخطر في بالك هو أن تفائلي وإخلاصي في العمل لتطوير تويتر كان خطأ. الشامتين والساخرين من تسريحي هم بالضرورة على الهامش وليسوا في الساحة. أنا فخورة بالفريق الذي نجح في البناء وسط الضجيج والفوضى".

وكانت كروفورد قد لفتت الأنظار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما دعمت توجه ماسك الجديد في "تويتر" والتقطت صورة لها تظهرها نائمة فوق بطانية على أرضية مكتب "تويتر" في أواخر 2022، بسبب تراكم العمل عليها.
هذا وشبه بعض المتابعين أن نهاية الموظفة تشبه كثيرا قصة المعماري سينمار، الذي انتهى من بناء القصر الذي سمي بالخورنق على أتم ما يكون، بطلب من ملك الحيرة النعمان بن امرء القيس بن عمر اللخمى، فاستعرض النعمان القصر وطاف بأرجائه، وبعد محادثة قصيرة مع سنمار، أمر رجاله بإلقاء سنمار من أعلى القصر فسقط سنمار وقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: جزاني لا جزاه الله خيرًا إن النعمان شرا جزاني رصصت بنيانه عشرين حجة أتممته عنه رماني.
وأعلن "تويتر" في وقت سابق، هذا الأسبوع، فصل 200 موظف يشكلون نحو 10 في المئة من قوته العاملة المتبقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала