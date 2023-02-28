https://sputnikarabic.ae/20230228/حريق-في-مخيم-الشفق-في-عرسال-اللبنانية-يسفر-عن-مصرع-نازحة-سورية-وطفلها-فيديو-1074127802.html
حريق في مخيم الشفق في عرسال اللبنانية يسفر عن مصرع نازحة سورية وطفلها.. فيديو
حريق في مخيم الشفق في عرسال اللبنانية يسفر عن مصرع نازحة سورية وطفلها.. فيديو
نشب حريق كبير في مخيم عرسال للنازحين السوريين، في ساعة متاخرة من مساء أمس الإثنين. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T09:45+0000
2023-02-28T09:45+0000
2023-02-28T09:45+0000
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وحسب ما كتبه محافظ بعلبك الهرمل، بشير الخضر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكد على أن أسباب الحريق ما تزال مجهولة.وقد أسفر الحريق وفقا للمافظ عن وفاة نازحة سورية تبلغ من العمر 31 عاما، وطفلها البالغ 5 سنوات، حيث أتى الحريق على خيمتها بالكامل.ولفت محافظ بعلبك إلى أن "الحريق طال أربعة خيم"، مؤكدا على أن الدفاع المدني قام بإخماد الحريق بالكامل، مشددا على سكان المخيمات ضرورة "الإلتزام بشروط السلامة العامة واحترامها حفاظاً على سلامتهم".طالع أيضا: احتراق مخيم للنازحين السوريين في لبنان ومقتل طفل.. صور
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حريق في مخيم الشفق في عرسال اللبنانية يسفر عن مصرع نازحة سورية وطفلها.. فيديو
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نشب حريق كبير في مخيم عرسال للنازحين السوريين، في ساعة متاخرة من مساء أمس الإثنين.
وحسب ما كتبه محافظ بعلبك الهرمل، بشير الخضر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكد على أن أسباب الحريق
ما تزال مجهولة.
وقد أسفر الحريق وفقا للمافظ عن وفاة نازحة سورية
تبلغ من العمر 31 عاما، وطفلها البالغ 5 سنوات، حيث أتى الحريق على خيمتها بالكامل.
وقال المحافظ: "نأسف للحريق الذي شب في مخيم الشفق للنازحين في عرسال، والذي ذهب ضحيته امرأة وطفلها، ونتقدم بالعزاء لذويهما."
ولفت محافظ بعلبك إلى أن "الحريق طال أربعة خيم"، مؤكدا على أن الدفاع المدني قام بإخماد الحريق بالكامل، مشددا على سكان المخيمات ضرورة "الإلتزام بشروط السلامة العامة واحترامها حفاظاً على سلامتهم".