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https://sputnikarabic.ae/20230228/رئيس-وزراء-باكستان-الحكومة-تطلق-مبادرات-لجعل-الشباب-مساهمين-نشيطين-في-تنمية-البلاد-1074118408.html
رئيس وزراء باكستان: الحكومة تطلق مبادرات لجعل الشباب مساهمين نشيطين في تنمية البلاد
رئيس وزراء باكستان: الحكومة تطلق مبادرات لجعل الشباب مساهمين نشيطين في تنمية البلاد
قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الاثنين، إن الحكومة قررت إطلاق عدة مبادرات لجعل الشباب مكتفين ذاتيا ومساهمين نشيطين في تقدم البلاد. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T05:33+0000
2023-02-28T05:33+0000
رئيس وزراء باكستان
باكستان
حكومة باكستان
الشباب
مبادرات
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وفي رسالة فيديو بمناسبة أسبوع الشباب الجاري، أفاد رئيس الوزراء أن حكومته قررت تحويل موارد وافرة للشباب لمساعدتهم على الإسهام في تنمية البلاد.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم توسيع نهج شامل للشباب من أجل إدخالهم في التيار الرئيسي في جميع المجالات.وذكر شريف أن الحكومة أعلنت عام 2023 عامًا للشباب، مضيفًا أنه سيتم إطلاق العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد لتشجيع مشاركة الشباب الذين يشكلون أكثر من 60 في المئة من سكان البلاد.وأردف رئيس الوزراء أن الحكومة أطلقت مبادرات مختلفة للشباب، بما فيها المشاريع الرياضية وصناديق دعم التعليم والقروض الميسرة والمنح الدراسية والتدريب المهني.
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رئيس وزراء باكستان, باكستان, حكومة باكستان, الشباب, مبادرات
رئيس وزراء باكستان, باكستان, حكومة باكستان, الشباب, مبادرات

رئيس وزراء باكستان: الحكومة تطلق مبادرات لجعل الشباب مساهمين نشيطين في تنمية البلاد

05:33 GMT 28.02.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الاثنين، إن الحكومة قررت إطلاق عدة مبادرات لجعل الشباب مكتفين ذاتيا ومساهمين نشيطين في تقدم البلاد.
وفي رسالة فيديو بمناسبة أسبوع الشباب الجاري، أفاد رئيس الوزراء أن حكومته قررت تحويل موارد وافرة للشباب لمساعدتهم على الإسهام في تنمية البلاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم توسيع نهج شامل للشباب من أجل إدخالهم في التيار الرئيسي في جميع المجالات.
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وذكر شريف أن الحكومة أعلنت عام 2023 عامًا للشباب، مضيفًا أنه سيتم إطلاق العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد لتشجيع مشاركة الشباب الذين يشكلون أكثر من 60 في المئة من سكان البلاد.
وأردف رئيس الوزراء أن الحكومة أطلقت مبادرات مختلفة للشباب، بما فيها المشاريع الرياضية وصناديق دعم التعليم والقروض الميسرة والمنح الدراسية والتدريب المهني.
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