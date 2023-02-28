https://sputnikarabic.ae/20230228/رئيس-وزراء-مالي-لـسبوتنيك-من-يريد-التعاون-معنا-عليه-أن-يقتدي-بروسيا-ويحترم-مبادئنا-1074120061.html

رئيس وزراء مالي لـ"سبوتنيك": من يريد التعاون معنا عليه أن يقتدي بروسيا ويحترم مبادئنا

رئيس وزراء مالي لـ"سبوتنيك": من يريد التعاون معنا عليه أن يقتدي بروسيا ويحترم مبادئنا

أكد رئيس وزراء مالي شوغيل مايغا أن بلاده مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء، مشددًا على أن من يريد التعاون معها عليه أن يقتدي بروسيا واحترام مبادئ بامكو وعلى رأسها... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T07:20+0000

2023-02-28T07:20+0000

2023-02-28T07:20+0000

العالم

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وقال مايغا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون للتعاون مع جميع الشركاء الذين يرغبون في مساعدتنا وهناك آخرون يريدون أن يوحوا أنه ليس لمالي سوى شريك واحد، لكن ذلك غير صحيح. لدينا ثلاثة مبادئ محددة فرض رئيس المرحلة الانتقالية على جميع من يريد التعاون معنا أن يحترمها، وهي بسيطة جدا: المبدأ الأول هو احترام سيادة مالي، والمبدأ الثاني هو احترام الخيارات الاستراتيجية لمالي والشركاء الذين تختارهم، والمبدأ الثالث هو الأخذ بالاعتبار مصالح الشعب المالي. وأريد أن ألفت النظر إلى أن مصالح الشعب المالي مختلفة تماما عما يصرح به بعض المسؤولين المنفصلين عن الواقع".وأضاف: "من يريد التعاون مع مالي عليه أن يمتثل بروسيا وأن يحترم مبادئنا. جميع الشعوب تريد أن تكون ذات سيادة، ولا أفهم لماذا يعتبر البعض أن باستطاعتهم أن يكونوا سياديين وآخرون لا".وتابع مايغا، بالقول إن "روسيا تفهم جيدا المشاكل التي تواجهها مالي، فمنذ البداية قامت بتخفيض السعر بنسبة 20 في المئة لبعض هذه المنتجات في خضم تقلب الأسعار في جميع أنحاء العالم وهذا دليل على الصداقة التي تجمعنا"، لافتاً إلى أن روسيا نوعت اقتصادها، وإنني شبه متأكد أنها ستتغلب على جميع العقوبات المفروضة عليها اليوم. أنا أعرف الشعب الروسي، إنه شعب يحب التحديات وسيخرج أقوى بكثير بعد مواجهة الظروف الحالية. وهذا أيضا وضع مالي فنحن لا نريد تكرير الماضي".

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