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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-تكشف-عن-مصدر-بعض-الذخيرة-المستخدمة-ضد-قواتها-في-أوكرانيا--1074118819.html
روسيا تكشف عن مصدر بعض الذخيرة المستخدمة ضد قواتها في أوكرانيا
روسيا تكشف عن مصدر بعض الذخيرة المستخدمة ضد قواتها في أوكرانيا
كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن بعض مكونات الذخائر الحرارية... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T06:18+0000
2023-02-28T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا لكيريلوف، فإن الأنظمة الروسية الثابتة والمتحركة لرصد حالة المواد النووية والبيولوجية والكيميائية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تجعل من الممكن اكتشاف التهديدات الكيميائية في الوقت المناسب والاستجابة لها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرات التحليلية للمختبرات الكيميائية المتاحة في وزارة الدفاع الروسية تجعل من الممكن تحديد ليس فقط نوع المادة الكيميائية المستخدمة، ولكن أيضًا بلد التصنيع.وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "على سبيل المثال، المعلومات المقدمة حول استخدام الذخيرة الذاتية الصنع ضد القوات الروسية بمساعدة المسيرات معروفة على نطاق واسع. وقد أظهرت الدراسات أن هذه ذخيرة ذات تأثير حراري تحتوي على مؤكسدات ومواد مضافة قابلة للاشتعال، تم إنتاج بعضها في جمهورية التشيك".وفي سياق متصل، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أنه في حالة حدوث استفزاز من قبل الغرب باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا، سيتم تحديد الجناة الحقيقيين من قبل وزارة الدفاع الروسية ومعاقبتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-واشنطن-تخطط-مع-حلفائها-لتنفيذ-استفزاز-في-أوكرانيا-باستخدام-مواد-كيميائية-سامة-1074118116.html
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روسيا

روسيا تكشف عن مصدر بعض الذخيرة المستخدمة ضد قواتها في أوكرانيا

06:18 GMT 28.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik
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كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن بعض مكونات الذخائر الحرارية المستخدمة ضد القوات الروسية في أوكرانيا، تم إنتاجها في جمهورية التشيك.
ووفقا لكيريلوف، فإن الأنظمة الروسية الثابتة والمتحركة لرصد حالة المواد النووية والبيولوجية والكيميائية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تجعل من الممكن اكتشاف التهديدات الكيميائية في الوقت المناسب والاستجابة لها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرات التحليلية للمختبرات الكيميائية المتاحة في وزارة الدفاع الروسية تجعل من الممكن تحديد ليس فقط نوع المادة الكيميائية المستخدمة، ولكن أيضًا بلد التصنيع.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
05:19 GMT
وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "على سبيل المثال، المعلومات المقدمة حول استخدام الذخيرة الذاتية الصنع ضد القوات الروسية بمساعدة المسيرات معروفة على نطاق واسع. وقد أظهرت الدراسات أن هذه ذخيرة ذات تأثير حراري تحتوي على مؤكسدات ومواد مضافة قابلة للاشتعال، تم إنتاج بعضها في جمهورية التشيك".
وفي سياق متصل، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أنه في حالة حدوث استفزاز من قبل الغرب باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا، سيتم تحديد الجناة الحقيقيين من قبل وزارة الدفاع الروسية ومعاقبتهم.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
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