https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-تكشف-عن-مصدر-بعض-الذخيرة-المستخدمة-ضد-قواتها-في-أوكرانيا--1074118819.html
روسيا تكشف عن مصدر بعض الذخيرة المستخدمة ضد قواتها في أوكرانيا
روسيا تكشف عن مصدر بعض الذخيرة المستخدمة ضد قواتها في أوكرانيا
كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن بعض مكونات الذخائر الحرارية... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T06:18+0000
2023-02-28T06:18+0000
2023-02-28T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375327_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2a2ee51df81812f4cb27e1edb4fe306e.jpg
ووفقا لكيريلوف، فإن الأنظمة الروسية الثابتة والمتحركة لرصد حالة المواد النووية والبيولوجية والكيميائية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تجعل من الممكن اكتشاف التهديدات الكيميائية في الوقت المناسب والاستجابة لها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرات التحليلية للمختبرات الكيميائية المتاحة في وزارة الدفاع الروسية تجعل من الممكن تحديد ليس فقط نوع المادة الكيميائية المستخدمة، ولكن أيضًا بلد التصنيع.وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "على سبيل المثال، المعلومات المقدمة حول استخدام الذخيرة الذاتية الصنع ضد القوات الروسية بمساعدة المسيرات معروفة على نطاق واسع. وقد أظهرت الدراسات أن هذه ذخيرة ذات تأثير حراري تحتوي على مؤكسدات ومواد مضافة قابلة للاشتعال، تم إنتاج بعضها في جمهورية التشيك".وفي سياق متصل، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أنه في حالة حدوث استفزاز من قبل الغرب باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا، سيتم تحديد الجناة الحقيقيين من قبل وزارة الدفاع الروسية ومعاقبتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-واشنطن-تخطط-مع-حلفائها-لتنفيذ-استفزاز-في-أوكرانيا-باستخدام-مواد-كيميائية-سامة-1074118116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375327_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_af031404791fc0a0f9fd8b7f8a2e7a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تكشف عن مصدر بعض الذخيرة المستخدمة ضد قواتها في أوكرانيا
تابعنا عبر
كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن بعض مكونات الذخائر الحرارية المستخدمة ضد القوات الروسية في أوكرانيا، تم إنتاجها في جمهورية التشيك.
ووفقا لكيريلوف، فإن الأنظمة الروسية الثابتة والمتحركة لرصد حالة المواد النووية والبيولوجية والكيميائية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تجعل من الممكن اكتشاف التهديدات الكيميائية في الوقت المناسب والاستجابة لها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرات التحليلية للمختبرات الكيميائية المتاحة في وزارة الدفاع الروسية تجعل من الممكن تحديد ليس فقط نوع المادة الكيميائية المستخدمة، ولكن أيضًا بلد التصنيع.
وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "على سبيل المثال، المعلومات المقدمة حول استخدام الذخيرة الذاتية الصنع ضد القوات الروسية بمساعدة المسيرات معروفة على نطاق واسع. وقد أظهرت الدراسات أن هذه ذخيرة ذات تأثير حراري تحتوي على مؤكسدات ومواد مضافة قابلة للاشتعال، تم إنتاج بعضها في جمهورية التشيك".
وفي سياق متصل، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أنه في حالة حدوث استفزاز من قبل الغرب باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا، سيتم تحديد الجناة الحقيقيين من قبل وزارة الدفاع الروسية ومعاقبتهم.