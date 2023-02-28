https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-والهند-تتفقان-على-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بينهما-1074146746.html

روسيا والهند تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما

روسيا والهند تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، عن اتفاق بين سلطات الطيران في روسيا والهند على زيادة عدد الرحلات الجوية المحتملة بين البلدين، ورفعها من 52 إلى 64 رحلة جوية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T15:28+0000

2023-02-28T15:28+0000

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وقالت الهيئة في البيان اليوم الثلاثاء: "عقدت سلطات الطيران في روسيا والهند مشاورات لتطوير التعاون الثنائي في مجال الحركة الجوية".وأضاف البيان أنه "نتيجة للمشاورات تم التوصل إلى اتفاقيات على زيادة عدد الرحلات لشركات طيران معينة في البلدين، وتم رفع عدد الرحلات من 52 إلى 64".ووفقا للبيان، فإنه "بالإضافة إلى ذلك ستتمكن شركات الطيران الروسية الآن من تشغيل رحلات جوية من أي نقطة في روسيا في إطار عدد الرحلات المحددة".ولم يؤثر بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي على العلاقات الهندية الروسية.ورفضت الهند إدانة العملية العسكرية في آخر اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وتحفظت على إدراج الإدانة في البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد على مدار يومي 24 و25 فبراير/شباط في نيودلهي.ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التوجه غدا الأربعاء في زيارة إلى الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" وإجراء محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار.

https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-تصدر-أسلحة-إلى-الهند-بأكثر-من-13-مليار-دولار-خلال-السنوات-الخمس-الماضية-1073435650.html

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