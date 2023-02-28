https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-والهند-تتفقان-على-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بينهما-1074146746.html
روسيا والهند تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما
روسيا والهند تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما
أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، عن اتفاق بين سلطات الطيران في روسيا والهند على زيادة عدد الرحلات الجوية المحتملة بين البلدين، ورفعها من 52 إلى 64 رحلة جوية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:28+0000
2023-02-28T15:28+0000
2023-02-28T15:28+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/17/1048781292_0:76:3113:1827_1920x0_80_0_0_fb62505fbc12749721ca13b058d4a848.jpg
وقالت الهيئة في البيان اليوم الثلاثاء: "عقدت سلطات الطيران في روسيا والهند مشاورات لتطوير التعاون الثنائي في مجال الحركة الجوية".وأضاف البيان أنه "نتيجة للمشاورات تم التوصل إلى اتفاقيات على زيادة عدد الرحلات لشركات طيران معينة في البلدين، وتم رفع عدد الرحلات من 52 إلى 64".ووفقا للبيان، فإنه "بالإضافة إلى ذلك ستتمكن شركات الطيران الروسية الآن من تشغيل رحلات جوية من أي نقطة في روسيا في إطار عدد الرحلات المحددة".ولم يؤثر بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي على العلاقات الهندية الروسية.ورفضت الهند إدانة العملية العسكرية في آخر اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وتحفظت على إدراج الإدانة في البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد على مدار يومي 24 و25 فبراير/شباط في نيودلهي.ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التوجه غدا الأربعاء في زيارة إلى الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" وإجراء محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار.
https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-تصدر-أسلحة-إلى-الهند-بأكثر-من-13-مليار-دولار-خلال-السنوات-الخمس-الماضية-1073435650.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/17/1048781292_384:0:3113:2047_1920x0_80_0_0_bc1bd15fb7de9932dda14b01391a5635.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا والهند تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، عن اتفاق بين سلطات الطيران في روسيا والهند على زيادة عدد الرحلات الجوية المحتملة بين البلدين، ورفعها من 52 إلى 64 رحلة جوية.
وقالت
الهيئة في البيان اليوم الثلاثاء: "عقدت سلطات الطيران في روسيا والهند مشاورات لتطوير التعاون الثنائي في مجال الحركة الجوية".
وأضاف البيان أنه "نتيجة للمشاورات تم التوصل إلى اتفاقيات على زيادة عدد الرحلات لشركات طيران معينة في البلدين، وتم رفع عدد الرحلات من 52 إلى 64".
ووفقا للبيان، فإنه "بالإضافة إلى ذلك ستتمكن شركات الطيران الروسية الآن من تشغيل رحلات جوية من أي نقطة في روسيا
في إطار عدد الرحلات المحددة".
ولم يؤثر بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا العام الماضي على العلاقات الهندية الروسية.
ورفضت الهند
إدانة العملية العسكرية في آخر اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وتحفظت على إدراج الإدانة في البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد على مدار يومي 24 و25 فبراير/شباط في نيودلهي.
ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التوجه غدا الأربعاء في زيارة إلى الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" وإجراء محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار.