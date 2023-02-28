https://sputnikarabic.ae/20230228/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-إلى-تغيير-جذري-في-الإنتاج-الزراعي-خلال-سنوات-قليلة-1074119547.html

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تغيير جذري في الإنتاج الزراعي خلال سنوات قليلة

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تغيير جذري في الإنتاج الزراعي خلال سنوات قليلة

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى "تغيير جذري في الإنتاج الزراعي في غضون سنوات قليلة". 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T06:55+0000

2023-02-28T06:55+0000

2023-02-28T06:55+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وأكد كيم جونغ أون، خلال اجتماع الحزب الحاكم، على "ضرورة التوصل إلى سبل للتنمية المستقرة والمستدامة للزراعة"، مشيرًا إلى أن "الغرض الرئيسي من الاجتماع هو إيجاد سبل ذات جدوى مثالية لتحقيق هدف إنتاج الحبوب بنجاح هذا العام وإحداث تغيير جذري في الإنتاج الزراعي في غضون سنوات قليلة"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.جاء الاجتماع النادر للحزب الحاكم في الوقت الذي يبدو فيه أن الوضع الغذائي لكوريا الشمالية يتفاقم وسط الصعوبات الاقتصادية المتعمقة الناجمة عن إغلاق الحدود لمكافحة جائحة كوفيد-19 والعقوبات العالمية على برامجها النووية والصاروخية.وذكرت الوكالة أن المشاركين ناقشوا أيضا سبل وضع ضوابط للخطة الاقتصادية الوطنية وتحسين المشاريع المالية الحكومية في الاجتماع. وقالت إنهم قرروا تبني قرار بعد إعداد مسودته، مشيرةً إلى أنه من المتوقع اعتماده في ختام الاجتماع يوم الثلاثاء.وكانت كوريا الشمالية قررت خفض حصص الإعاشة اليومية للجنود لأول مرة في القرن الحادي والعشرين، ليصبح 580 غراما بعدما كان 620 غراما للفرد، حسبما ذكرت صحيفة "دونغ آه-إيلو".ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تتولى العلاقات بين الكوريتين، إن نقص الغذاء في كوريا الشمالية يزداد سوءا، حيث أقرت كوريا الشمالية بخطورة نقص الغذاء، مشددةً على أهمية التنمية الزراعية، واصفةً إياها بالـ "عاجلة للغاية" لهذا العام، وفقا للوزارةوأوضح وزير الوحدة كوون يونغ-سيه، خلال جلسة لجنة برلمانية، أن كوريا الشمالية طلبت من برنامج الغذاء العالمي تقديم مساعدات غذائية، حيث يبدو أن أزمتها الغذائية تتدهور، وأضاف أن "الوضع في الشمال لم يصل حتى الآن إلى حد المجاعة مثلما وقع في كوريا الشمالية في التسعينيات".في السياق ذاته، تخطط كوريا الشمالية لعقد اجتماع حزبي بحلول أواخر الشهر الجاري لمناقشة قضايا الغذاء فقط، وهو ما قال مراقبون إنه يشير إلى حاجتها الملحة لمعالجة أزمة الغذاء.يذكر أن كوريا الشمالية تعاني من نقص الغذاء المزمن الذي تفاقم على ما يبدو في السنوات الأخيرة وسط العقوبات العالمية على برامجها النووية والصاروخية والطقس غير المواتي وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

https://sputnikarabic.ae/20210906/زعيم-كوريا-الشمالية-يلوم-التغير-المناخي-كأحد-أسباب-أزمة-الغذاء-في-بلاده-1050060522.html

https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-كوريا-الشمالية-تخفض-الحصص-الغذائية-للجنود-لأول-مرة-في-القرن-الـ21-1073546102.html

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