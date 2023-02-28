https://sputnikarabic.ae/20230228/سفينة-كورفيت-روسية-تقضي-على-هدف-معاد-ضمن-إطار-المناورات-البحرية-1074123685.html
سفينة "كورفيت" روسية تقضي على هدف معاد ضمن إطار المناورات البحرية
سفينة "كورفيت" روسية تقضي على هدف معاد ضمن إطار المناورات البحرية
أفادت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ في القوات البحرية الروسية أن سفينة كورفيت "بيرفيكت" تابعة لها قامت بتدمير سفينة معادية بنيران المدفعية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T09:07+0000
2023-02-28T09:07+0000
2023-02-28T09:07+0000
رصد عسكري
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وأشارت الخدمة الصحفية في بيانها: "دخلت سفينة معادية وفق سيناريو التدريبات إلى المياه الإقليمية الروسية ورداً على محاولة طاقم السفينة الروسية الاتصال بها أطلقت السفينة المجهولة صاروخا معاديا، ما استدعى قوات الدفاع الجوي تدمير الصاروخ في الجو. كما عمل طاقم سفينة "كورفيت" على تدمير السفينة المعادية بشكل مباشر وغرقت في البحر.
https://sputnikarabic.ae/20220925/بقدرات-شبحية-معلومات-عن-كورفيت-العقرب-الروسي-1068210629.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
سفينة "كورفيت" روسية تقضي على هدف معاد ضمن إطار المناورات البحرية
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أفادت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ في القوات البحرية الروسية أن سفينة كورفيت "بيرفيكت" تابعة لها قامت بتدمير سفينة معادية بنيران المدفعية.
وأشارت الخدمة الصحفية في بيانها: "دخلت سفينة معادية وفق سيناريو التدريبات إلى المياه الإقليمية الروسية ورداً على محاولة طاقم السفينة الروسية الاتصال بها أطلقت السفينة المجهولة صاروخا معاديا، ما استدعى قوات الدفاع الجوي تدمير الصاروخ في الجو.
25 سبتمبر 2022, 11:33 GMT
كما عمل طاقم سفينة "كورفيت" على تدمير السفينة المعادية بشكل مباشر وغرقت في البحر.