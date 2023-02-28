https://sputnikarabic.ae/20230228/سقوط-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-محطة-لتوزيع-الغاز-في-مقاطعة-موسكو-1074134280.html
سقوط طائرة مسيرة بالقرب من محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة موسكو
سقوط طائرة مسيرة بالقرب من محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة موسكو
صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة سقطت بمحاذاة محطة لتوزيع الغاز بالقرب من منطقة كولومنا في مقاطعة موسكو، دون وقوع... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:54+0000
2023-02-28T11:54+0000
2023-02-28T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345475_0:260:3057:1980_1920x0_80_0_0_82ae9b5712e976bf8cc2b0a75db29029.jpg
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "وقع حادث تحطم طائرة مسيرة بالقرب من محطة توزيع للغاز بالقرب من كولومنا".وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في مكان الحادث.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا.وشهدت عدة مناطق روسية، اليوم الثلاثاء، عمليات إسقاط للطائرات المسيرة القادمة من أوكرانيا والتي نجحت الدفاعات الروسية على التعامل معها.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-تردع-مسيرتين-أوكرانيتين-في-كوبان-وأديغيا-1074131961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345475_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d91dfe58880fe856b0e4afb07334b343.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سقوط طائرة مسيرة بالقرب من محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة موسكو
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة سقطت بمحاذاة محطة لتوزيع الغاز بالقرب من منطقة كولومنا في مقاطعة موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "وقع حادث تحطم طائرة مسيرة بالقرب من محطة توزيع للغاز بالقرب من كولومنا".
وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في مكان الحادث.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا.
وشهدت عدة مناطق روسية، اليوم الثلاثاء، عمليات إسقاط للطائرات المسيرة القادمة من أوكرانيا والتي نجحت الدفاعات الروسية على التعامل معها.