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بوتين: يجب دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة وتقوية الاستطلاع... فيديو
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/سقوط-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-محطة-لتوزيع-الغاز-في-مقاطعة-موسكو-1074134280.html
سقوط طائرة مسيرة بالقرب من محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة موسكو
سقوط طائرة مسيرة بالقرب من محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة موسكو
صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة سقطت بمحاذاة محطة لتوزيع الغاز بالقرب من منطقة كولومنا في مقاطعة موسكو، دون وقوع... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:54+0000
2023-02-28T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "وقع حادث تحطم طائرة مسيرة بالقرب من محطة توزيع للغاز بالقرب من كولومنا".وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في مكان الحادث.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا.وشهدت عدة مناطق روسية، اليوم الثلاثاء، عمليات إسقاط للطائرات المسيرة القادمة من أوكرانيا والتي نجحت الدفاعات الروسية على التعامل معها.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-تردع-مسيرتين-أوكرانيتين-في-كوبان-وأديغيا-1074131961.html
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سقوط طائرة مسيرة بالقرب من محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة موسكو

11:54 GMT 28.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik
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صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة سقطت بمحاذاة محطة لتوزيع الغاز بالقرب من منطقة كولومنا في مقاطعة موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "وقع حادث تحطم طائرة مسيرة بالقرب من محطة توزيع للغاز بالقرب من كولومنا".
طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية تردع مسيرتين أوكرانيتين في كوبان وأديغيا
11:15 GMT
وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في مكان الحادث.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا.
وشهدت عدة مناطق روسية، اليوم الثلاثاء، عمليات إسقاط للطائرات المسيرة القادمة من أوكرانيا والتي نجحت الدفاعات الروسية على التعامل معها.
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