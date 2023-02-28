https://sputnikarabic.ae/20230228/سي-آي-إيه-تدعي-أن-الرئيس-الصيني-أصدر-تعليمات-لجيش-بلاده-بأن-يكون-جاهزا-بحلول-2027-لغزو-تايوان-1074132603.html

"سي آي إيه" تدعي أن الرئيس الصيني أصدر تعليمات للجيش بالجاهزية لغزو تايوان

"سي آي إيه" تدعي أن الرئيس الصيني أصدر تعليمات للجيش بالجاهزية لغزو تايوان

ادعى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تظهر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أصدر تعليماته... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T11:28+0000

2023-02-28T11:28+0000

2023-02-28T11:33+0000

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وشدد بيرنز في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أذيعت يوم الأحد الماضي، على أن "أمريكا يجب أن تأخذ رغبة شي "بجدية بالغة" في السيطرة على تايوان في نهاية المطاف، حتى لو لم يكن الصراع العسكري أمرا لا مفر منه"، وفقا لشبكة "فويس أوف أمريكا".وقال: "نحن نعلم أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أصدر تعليماته للجيش الصيني، بأن يكون جاهزا بحلول عام 2027 لغزو تايوان، لكن هذا لا يعني أنه قرر الغزو في ذلك العام أو في أي عام آخر".هذا ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياتها بسبب تايوان، وتصاعد التوتر في أعقاب تحليق منطاد صيني فوق ولاية مونتانا، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين، التي من المفترض أن تكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات مع المنافس الرئيسي في العالم.هذا، وتصاعدت التوترات حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع آب/أغسطس.وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية؛ وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.

https://sputnikarabic.ae/20230228/الصين-محذرة-إذا-رفضت-أمريكا-تغيير-مسارها-بشأن-مسألة-تايوان-فستكون-هناك-عواقب-حقيقية-1074128328.html

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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية