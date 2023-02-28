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شكري يتوجه إلى الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

شكري يتوجه إلى الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سامح شكري توجه إلى الهند للمشاركة في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب بيان الخارجية المصرية، يأتي ذلك في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة.وأضاف البيان أن شكري سيشارك في جلستي عمل للمجموعة تتناول موضوعات أمن الغذاء والطاقة والعمل متعدد الأطراف والتعاون التنموي، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حال الكوارث. وسيعقد الوزير المصري عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع.كما أوضح البيان أن شكري سيشارك أيضاً في أعمال حوار "رايسينا" المنعقد خلال الفترة من 2-4 مارس/آذار 2023، إضافة إلى جلسة حوارية بشأن التغير المناخي.

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