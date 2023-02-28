https://sputnikarabic.ae/20230228/صحيفة-تكشف-عن-مفرمة-تحدث-للجنود-الأوكران-بمعدل-بقاء-4-ساعات-1074137516.html
صحيفة تكشف عن "مفرمة" تحدث للجنود الأوكران "بمعدل بقاء 4 ساعات"
صحيفة تكشف عن "مفرمة" تحدث للجنود الأوكران "بمعدل بقاء 4 ساعات"
كشفت صحيفة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري عن إحدى أشرس المعارك التي يخوضها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية، التي وصفها بعض الجنود الغربيين الذين قاتلوا فيها... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T13:52+0000
2023-02-28T13:52+0000
2023-02-28T13:52+0000
رصد عسكري
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ونشرت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية مقالا شرحت فيه طبيعة المعارك التي تحدث في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث أكدت أن القوات الروسية تتقدم بشكل واضح في المدينة.ونقلت المجلة عددا من التفاصيل التي وردت في التقارير التي قدمها بعض المرتزقة الغربيين، منهم ضابط البحرية الأمريكي، تروي أوفنبيكر، الذي قاتل في "الفيلق الدولي"، حيث أكد وجود الكثير من القتلى في صفوف الجيش الأوكراني.ونوه أوفنبيكر إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت على المعركة الدائرة اسم "مفرمة" بسبب حجم الخسائر التي تكبدتها القوات في مواجهة القوات الروسية.وأعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، أمس الاثنين، استعادة السيطرة على بلدة ستوبكي في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر من الميدان، قوله إن قرية ستوبكي الصغيرة في شمال مدينة أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية، مضيفا أن القوات الهجومية دخلت إلى قرية إلينوفكا.من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن تفجير القوات المسلحة الأوكرانية للسد لن يؤثر على تقدم الوحدات الروسية في مدينة أرتيوموفسك. في الوقت نفسه، قد تضر تصرفات الجيش الأوكراني بهم، مما يزيد من احتمال تطويق الحامية في الجزء الشمالي من المدينة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة تكشف عن "مفرمة" تحدث للجنود الأوكران "بمعدل بقاء 4 ساعات"
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كشفت صحيفة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري عن إحدى أشرس المعارك التي يخوضها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية، التي وصفها بعض الجنود الغربيين الذين قاتلوا فيها بـ"المفرمة".
ونشرت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية مقالا شرحت فيه طبيعة المعارك التي تحدث في مدينة أرتيوموفسك
(باخموت)، حيث أكدت أن القوات الروسية تتقدم بشكل واضح في المدينة.
ونقلت المجلة إفادات أدلى بها بعض المقاتلين الغربيين لما يحدث في المدينة، منهم مقاتل سابق في البحرية الأمريكية شارك في العمليات القتالية في المنطقة، إذ أكدت المجلة في تقريرها مشاركة عدد كبير من "الأفراد الغربيين" (المرتزقة)، بدءًا من مئات الأفراد التابعين لمشاة البحرية الملكية البريطانية الذين تم نشرهم بنشاط على الخطوط الأمامية منذ من أبريل/ نيسان 2022، وصولا إلى "شبكة متخفية" واسعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية المنتشرة في جميع أنحاء أوكرانيا، وجنود سابقين من عدد من الدول الغربية خدموا بشكل بارز في وحدات خاصة مثل "الفيلق الجورجي".
ونقلت المجلة عددا من التفاصيل التي وردت
في التقارير التي قدمها بعض المرتزقة الغربيين، منهم ضابط البحرية الأمريكي، تروي أوفنبيكر، الذي قاتل في "الفيلق الدولي"، حيث أكد وجود الكثير من القتلى في صفوف الجيش الأوكراني.
وقال المرتزق الأمريكي، إن "متوسط العمر المتوقع (للجندي الأوكراني) يبلغ حوالي أربع ساعات على خط المواجهة".
ونوه أوفنبيكر إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت على المعركة الدائرة اسم "مفرمة" بسبب حجم الخسائر التي تكبدتها القوات في مواجهة القوات الروسية.
وصف أوفنبيكر القصف المدفعي الروسي على الأحداف العسكرية الأوكرانية بأنه "قصف بلا توقف".
وأعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، أمس الاثنين، استعادة السيطرة على بلدة ستوبكي
في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر من الميدان، قوله إن قرية ستوبكي الصغيرة في شمال مدينة أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية، مضيفا أن القوات الهجومية دخلت إلى قرية إلينوفكا.
قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، قبل أيام، إن القوات الأوكرانية فجرت سدا في أرتيوموفسك. ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية فعلت ذلك من أجل إبطاء هجوم الوحدات الروسية وخلق ظروف غير مقبولة لحياة السكان المدنيين الباقين في المدينة.
من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن تفجير القوات المسلحة الأوكرانية للسد لن يؤثر على تقدم الوحدات الروسية في مدينة أرتيوموفسك. في الوقت نفسه، قد تضر تصرفات الجيش الأوكراني بهم، مما يزيد من احتمال تطويق الحامية في الجزء الشمالي من المدينة.