https://sputnikarabic.ae/20230228/صحيفة-تكشف-عن-مفرمة-تحدث-للجنود-الأوكران-بمعدل-بقاء-4-ساعات-1074137516.html

صحيفة تكشف عن "مفرمة" تحدث للجنود الأوكران "بمعدل بقاء 4 ساعات"

صحيفة تكشف عن "مفرمة" تحدث للجنود الأوكران "بمعدل بقاء 4 ساعات"

كشفت صحيفة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري عن إحدى أشرس المعارك التي يخوضها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية، التي وصفها بعض الجنود الغربيين الذين قاتلوا فيها... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T13:52+0000

2023-02-28T13:52+0000

2023-02-28T13:52+0000

رصد عسكري

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ونشرت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية مقالا شرحت فيه طبيعة المعارك التي تحدث في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث أكدت أن القوات الروسية تتقدم بشكل واضح في المدينة.ونقلت المجلة عددا من التفاصيل التي وردت في التقارير التي قدمها بعض المرتزقة الغربيين، منهم ضابط البحرية الأمريكي، تروي أوفنبيكر، الذي قاتل في "الفيلق الدولي"، حيث أكد وجود الكثير من القتلى في صفوف الجيش الأوكراني.ونوه أوفنبيكر إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت على المعركة الدائرة اسم "مفرمة" بسبب حجم الخسائر التي تكبدتها القوات في مواجهة القوات الروسية.وأعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، أمس الاثنين، استعادة السيطرة على بلدة ستوبكي في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر من الميدان، قوله إن قرية ستوبكي الصغيرة في شمال مدينة أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية، مضيفا أن القوات الهجومية دخلت إلى قرية إلينوفكا.من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن تفجير القوات المسلحة الأوكرانية للسد لن يؤثر على تقدم الوحدات الروسية في مدينة أرتيوموفسك. في الوقت نفسه، قد تضر تصرفات الجيش الأوكراني بهم، مما يزيد من احتمال تطويق الحامية في الجزء الشمالي من المدينة.

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