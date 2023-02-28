https://sputnikarabic.ae/20230228/صوّت-هل-تتوقع-عودة-سوريا-قريبا-إلى-جامعة-الدول-العربية-1074146904.html
صوّت... هل تتوقع عودة سوريا قريبا إلى جامعة الدول العربية؟
صوّت... هل تتوقع عودة سوريا قريبا إلى جامعة الدول العربية؟
أثارت الوفود السياسية المتتالية التي وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، على خلفية مأساة الزلزال الذي ضرب البلاد، الكثير من التساؤلات حول إمكانية عودة دمشق إلى... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:37+0000
2023-02-28T15:37+0000
2023-02-28T15:37+0000
العالم العربي
استطلاعات الرأي
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وأكد كثير من المحللين السياسيين ضرورة عودة دمشق إلى موقعها في الجامعة العربية للقيام بدورها الفاعل كما في السابق.وتوقع كثيرون عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد الزيارات المتكررة للوفود السياسية العربية بعد مأساة الزلزال.وأشار آخرون إلى أن الظروف السياسية لهذه الخطوة لم تنضج بعد، خصوصا بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، التي أكد فيها أن "لقاء الوزير شكري مع الرئيس بشار الأسد لم يتطرق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
صوّت... هل تتوقع عودة سوريا قريبا إلى جامعة الدول العربية؟
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أثارت الوفود السياسية المتتالية التي وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، على خلفية مأساة الزلزال الذي ضرب البلاد، الكثير من التساؤلات حول إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.
وأكد كثير من المحللين السياسيين ضرورة عودة دمشق إلى موقعها في الجامعة العربية للقيام بدورها الفاعل كما في السابق.
وتوقع كثيرون عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد الزيارات المتكررة للوفود السياسية العربية بعد مأساة الزلزال.
وأشار آخرون إلى أن الظروف السياسية لهذه الخطوة لم تنضج بعد، خصوصا بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، التي أكد فيها أن "لقاء الوزير شكري مع الرئيس بشار الأسد
لم يتطرق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك".