"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام… صور
© Sputnik . Alaa - Almotairyالطائرات المسيرة الروسية "غرانات"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة الـ"درونز" بعضها يمكن استخدامه في مهام متعددة مثل "غرانات".
وتمثل "غرانات" مركبات مسيرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع، ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4"، ورصدت "سبوتنيك" صورا لها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.
ما هي مواصفات "غرانات - 1"؟
وزن الإقلاع للدرونز الروسية: 2.4 كغم.
مدة البقاء في الأجواء: تتراوح بين 55 إلى 75 دقيقة.
المسافة بين طرفي الجناحين: 82 سم.
نطاق العمل: تعمل في دائرة نصف قطرها 10 كلم.
المسافة بين طرفي الجناحين: 82 سم.
السرعة القصوى: 120 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: يتراوح بين 1500 متر و 3500 متر.
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
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© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
2/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
1/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
2/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"
وتم تصميم "غرانات" بتقنيات متطورة تمكنها من تنفيذ مهام الاستطلاع بكفاءة عالية وتسمح بنقل المحتوى المرئي في الوقت الفعلي.
يذكر أن روسيا عرضت طائرات "غرانات" المسيرة خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، إلى جانب نحو 200 نوع من الأسلحة الأخرى.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
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