عربي
https://sputnikarabic.ae/20230228/غرانات-طائرات-مسيرة-روسية-متعددة-المهام-صور-1074151742.html
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام… صور
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام… صور
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة الـ"درونز" بعضها يمكن استخدامه في مهام متعددة مثل "غرانات". 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T17:29+0000
2023-02-28T17:29+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
آيدكس 2023
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074151977_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f34f1e6dd6c79608232018d604520850.jpg
وتمثل "غرانات" مركبات مسيرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع، ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4"، ورصدت "سبوتنيك" صورا لها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.ما هي مواصفات "غرانات - 1"؟وتم تصميم "غرانات" بتقنيات متطورة تمكنها من تنفيذ مهام الاستطلاع بكفاءة عالية وتسمح بنقل المحتوى المرئي في الوقت الفعلي.يذكر أن روسيا عرضت طائرات "غرانات" المسيرة خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، إلى جانب نحو 200 نوع من الأسلحة الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230217/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-دبابة-أوكرانية-على-مرتينفيديو-1073640749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074151977_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad9305535ebb833f43c50d5083a4adcd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, آيدكس 2023, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, آيدكس 2023, الأخبار

"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام… صور

17:29 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyالطائرات المسيرة الروسية "غرانات"
الطائرات المسيرة الروسية غرانات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبرTelegram
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة الـ"درونز" بعضها يمكن استخدامه في مهام متعددة مثل "غرانات".
وتمثل "غرانات" مركبات مسيرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع، ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4"، ورصدت "سبوتنيك" صورا لها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية على مرتين...فيديو
17 فبراير, 10:08 GMT

ما هي مواصفات "غرانات - 1"؟

وزن الإقلاع للدرونز الروسية: 2.4 كغم.
مدة البقاء في الأجواء: تتراوح بين 55 إلى 75 دقيقة.
المسافة بين طرفي الجناحين: 82 سم.
نطاق العمل: تعمل في دائرة نصف قطرها 10 كلم.
المسافة بين طرفي الجناحين: 82 سم.
السرعة القصوى: 120 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: يتراوح بين 1500 متر و 3500 متر.
© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

الطائرة المسيرة الروسية &quot;غرانات&quot; - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

الطائرة المسيرة الروسية &quot;غرانات&quot; - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

الطائرة المسيرة الروسية &quot;غرانات&quot; - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

1/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

2/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy

الطائرة المسيرة الروسية "غرانات"

وتم تصميم "غرانات" بتقنيات متطورة تمكنها من تنفيذ مهام الاستطلاع بكفاءة عالية وتسمح بنقل المحتوى المرئي في الوقت الفعلي.
يذكر أن روسيا عرضت طائرات "غرانات" المسيرة خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، إلى جانب نحو 200 نوع من الأسلحة الأخرى.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала