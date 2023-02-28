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"غلوك - 43"... مسدس بـ 6 طلقات للمهام الخاصة
"غلوك - 43"... مسدس بـ 6 طلقات للمهام الخاصة
يعد "غلوك - 43" من فئة المسدسات ذات الحجم المضغوط، التي تمكن أفراد القوات الخاصة من امتلاك قوة نارية مناسبة خلال تنفيذ مهام تتطلب إخفاء أسلحتهم. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:41+0000
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ويمكن استخدام مسدس "غلوك - 43" بيد واحدة بفضل تصميم المقبض، الذي يوفر مستويات عالية من التحكم فيه، حسبما يشير موقع "غلوك" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية للمسدس "غلوك - 43"؟ويمثل "غلوك - 43" جزء من عائلة مسدسات "غلوك" النمساوية الشهيرة، التي تستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم)، لكنها تختلف في أحجامها وسعة مخزن الذخيرة الخاص بكل منها.
https://sputnikarabic.ae/20200112/استخدمه-زوج-نانسي-عجرم-13-معلومة-عن-مسدس-غلوك-1044037525.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار

"غلوك - 43"... مسدس بـ 6 طلقات للمهام الخاصة

15:41 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyمسدس "غلوك - 43" النمساوي
مسدس غلوك - 43 النمساوي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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يعد "غلوك - 43" من فئة المسدسات ذات الحجم المضغوط، التي تمكن أفراد القوات الخاصة من امتلاك قوة نارية مناسبة خلال تنفيذ مهام تتطلب إخفاء أسلحتهم.
ويمكن استخدام مسدس "غلوك - 43" بيد واحدة بفضل تصميم المقبض، الذي يوفر مستويات عالية من التحكم فيه، حسبما يشير موقع "غلوك" الأمريكي.
مسدس غلوك 17 النمساوي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2020
مجتمع
13 معلومة عن مسدس "غلوك"
12 يناير 2020, 18:33 GMT

ما هي المواصفات الفنية للمسدس "غلوك - 43"؟

عيار الطلقات: 9 * 19 مم.
سعة مخزن الطلقات: 6 طلقات.
طول السبطانة (الماسورة): 86.5 مم.
الوزن بدون مخزن طلقات: 460 غراما.
وزن مخزن الطلقات: 50 غراما.
الوزن بمخزن طلقات معبأ: 585 غراما.
طول المسدس: 159 مم.
العرض: 27 مم.
طول مخزن الطلقات: 108 مم.
ويمثل "غلوك - 43" جزء من عائلة مسدسات "غلوك" النمساوية الشهيرة، التي تستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم)، لكنها تختلف في أحجامها وسعة مخزن الذخيرة الخاص بكل منها.
© Sputnik13 معلومة عن مسدس "غلوك 17" النمساوي
13 معلومة عن مسدس غلوك 17 النمساوي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
13 معلومة عن مسدس "غلوك 17" النمساوي
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