https://sputnikarabic.ae/20230228/في-الإمارات-270-قضية-غسل-أموال-ومصادرة-3-مليارات-درهم-1074131848.html
في الإمارات... 270 قضية غسل أموال.. ومصادرة 3 مليارات درهم
في الإمارات... 270 قضية غسل أموال.. ومصادرة 3 مليارات درهم
أكد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الإمارات العربية المتحدة، أن عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال بلغت نحو 270 قضية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:11+0000
2023-02-28T11:11+0000
2023-02-28T11:11+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
ووفق موقع "الإمارات اليوم"، أكد المكتب أنه "تم مصادرة ما يزيد على ثلاثة مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة".تأكيدات المكتب جاءت خلال الاجتماع الـ17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ترأسها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.وقال إن حصيلة جهود الوزارة في عمليات التفتيش، أسفرت بعد إجرائه "على نحو 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عن توجيه 42 إنذارًا، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو تسعة ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة".طالع أيضا: الإمارات تصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال
https://sputnikarabic.ae/20230203/الإمارات-وأمريكا-تناقشان-التعاون-في-مجال-مكافحة-تمويل-الإرهاب-وغسل-الأموال-1073074458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b4f90ff791f1cbc1f52b9dbb755c0adc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
في الإمارات... 270 قضية غسل أموال.. ومصادرة 3 مليارات درهم
تابعنا عبر
أكد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الإمارات العربية المتحدة، أن عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال بلغت نحو 270 قضية.
ووفق موقع
"الإمارات اليوم"، أكد المكتب أنه "تم مصادرة ما يزيد على ثلاثة مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة".
تأكيدات المكتب
جاءت خلال الاجتماع الـ17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ترأسها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، أن وزارته كجهة رقابية "عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ13026 مشاركًا من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعًا مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
وقال إن حصيلة جهود الوزارة في عمليات التفتيش، أسفرت بعد إجرائه "على نحو 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عن توجيه 42 إنذارًا، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو تسعة ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة".