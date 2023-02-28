لافروف وبيدرسن يبحثان حشد المساعدات الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا
08:07 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 28.02.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
© Sputnik . Sergey Guneyev/
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بحثا في موسكو مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها".
10 يوليو 2021, 02:45 GMT
وأضاف البيان: "تم التطرق للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".
ونوه البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى في البلدين؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في
ونوه البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى في البلدين؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في