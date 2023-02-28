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https://sputnikarabic.ae/20230228/لافروف-وبيدرسن-يبحثان-حشد-المساعدات-الدولية-لتجاوز-تداعيات-الزلزال-في-سوريا-1074122343.html
لافروف وبيدرسن يبحثان حشد المساعدات الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا
لافروف وبيدرسن يبحثان حشد المساعدات الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بحثا في موسكو مهام حشد... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T08:07+0000
2023-02-28T08:28+0000
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها".وأضاف البيان: "تم التطرق للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".ونوه البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى في البلدين؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في
https://sputnikarabic.ae/20210710/بيدرسن-يرحب-بتبني-مجلس-الأمن-مشروع-قرار-حول-إيصال-المساعدات-الإنسانية-لسوريا-1049524556.html
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روسيا

لافروف وبيدرسن يبحثان حشد المساعدات الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا

08:07 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 28.02.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بحثا في موسكو مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها".
المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2021
بيدرسن يرحب بتبني مجلس الأمن مشروع قرار حول إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا
10 يوليو 2021, 02:45 GMT
وأضاف البيان: "تم التطرق للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

ونوه البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى في البلدين؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في
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